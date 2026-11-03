पृथ्वीवरील सर्वात जास्त काळ जगणारा जीव कोणता? ज्याचं वय १५,००० वर्षांपेक्षा जास्त

Mansi Khambe
नैसर्गिक जगात असे काही जीव आहेत ज्यांचे आयुर्मान मानवाच्या काळाच्या कल्पनेपेक्षा खूप जास्त आहे. काचेचा स्पंज हा सर्वात जास्त काळ जगणाऱ्या जीवांपैकी एक आहे.
longest living organism on Earth
ESakal
तो खोल समुद्रात आढळतो आणि १०,००० ते १५,००० वर्षांपेक्षा जास्त काळ जगू शकतो. त्याच्या दीर्घायुष्यामुळे तो पृथ्वीवरील सर्वात जास्त काळ जगणाऱ्या जीवांच्या यादीत प्रमुख उदाहरण ठरतो.
longest living organism on Earth
ESakal
आणखी एक जीव म्हणजे टुरिटॉप्सिस डोर्नी नावाचा जेलीफिश. त्याला जैविकदृष्ट्या अमर मानले जाते कारण तो आपले जीवनचक्र उलट करू शकतो. ही क्षमता त्याला केवळ शतके किंवा हजारो वर्षे जगणाऱ्या इतर प्रजातींपेक्षा वेगळे ठरवते.
longest living organism on Earth
ESakal
अंटार्क्टिक स्पंज हा असाच आणखी एक उल्लेखनीय जीव आहे. तो अत्यंत थंड पाण्यात खूप हळू वाढतो आणि १०,००० वर्षांपेक्षा जास्त काळ जगू शकतो. त्याचे आयुष्य हजारो वर्षांमध्ये मोजले जाते.
longest living organism on Earth
ESakal
ब्लॅक कोरलचे आयुष्यमान देखील खूप दीर्घ असते. हवाई आणि कॅरिबियनच्या खोल समुद्रात आढळणारा हा जीव ४,००० वर्षांपेक्षा जास्त काळ जगू शकतो.
longest living organism on Earth
ESakal
ओशन क्वाहॉग क्लॅम ५०० वर्षांपेक्षा जास्त काळ जगू शकतात. मिंग नावाचा एक विशिष्ट क्लॅम ५०७ वर्षे जगला. त्याचे नोंदवलेले वय त्याला सागरी जीवांच्या दीर्घायुष्याचे एक उत्तम उदाहरण बनवते.
longest living organism on Earth
ESakal
ग्रीनलँड शार्क अंदाजे २७२ ते ५०० वर्षे जगू शकतो. त्याला जगातील सर्वात जास्त काळ जगणारा पृष्ठवंशीय प्राणी मानले जाते. त्याच्या दीर्घायुष्यामुळे त्याची गणना उल्लेखनीय दीर्घायुषी प्राण्यांमध्ये होते.
longest living organism on Earth
ESakal
सस्तन प्राण्यांमध्ये, बोहेड व्हेलचे आयुर्मान २०० वर्षांपेक्षा जास्त असू शकते, ज्यामुळे या बाबतीत तो सर्वाधिक काळ जगणारा सस्तन प्राणी ठरतो.
longest living organism on Earth
ESakal
Bullet Train Track
ESakak