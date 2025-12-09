जगातील सर्वात धोकादायक विष कोणते?

Mansi Khambe
जगातील विषांची यादी बरीच मोठी आहे. परंतु त्यापैकी एक नाव आहे जे शांतपणे मृत्यूचे मंत्र देते: पोलोनियम-२१०, एक किरणोत्सर्गी घटक ज्याची शक्ती कदाचित मानवांच्या आवाक्याबाहेर आहे.
शास्त्रज्ञांचा असा दावा आहे की, त्याच्या फक्त एक ग्रॅममध्ये डोळ्यांच्या झटक्यात हजारो लोकांचा जीव घेण्याची क्षमता आहे. म्हणूनच त्याला पृथ्वीवरील सर्वात घातक सर्वात अदृश्य आणि सर्वात क्रूर विष म्हटले जाते.
पोलोनियम-२१० ची कहाणी धोक्याची, किरणोत्सर्गाची आणि गूढतेची आहे. १८९८ मध्ये त्याचा शोध सुरू झाला.
जेव्हा शास्त्रज्ञ मेरी क्युरी यांनी पहिल्यांदा जगासमोर हे उघड केले की पृथ्वीच्या कवचात एक घटक आहे जो ऊर्जा प्रदान करू शकतो आणि मृत्यू देखील घडवू शकतो.
मेरी क्युरी यांनी सुरुवातीला त्याचे नाव रेडियम-एफ ठेवले होते. परंतु त्याचे स्वरूप आणि क्षमता समजून घेतल्यानंतर, त्यांनी नंतर त्याचे नाव पोलोनियम ठेवले.
त्यांच्या शोधाने विज्ञानाचे जग बदलून टाकले. परंतु त्याची खरी भयावहता येणाऱ्या काळात उघड झाली. पोलोनियम-२१० हे मानवी शरीरासाठी एका अंतर्गत बॉम्बसारखे आहे.
शरीरात प्रवेश केल्यानंतर, ते क्षणार्धात डीएनए, रक्त, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि महत्वाच्या अवयवांना नष्ट करण्यास सुरुवात करते.
त्यातील सर्वात भयानक गोष्ट म्हणजे ते अल्फा रेडिएशन उत्सर्जित करते. जे बाहेरून शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे. ज्या शरीराला ते संक्रमित करते ते नष्ट होईपर्यंत मृत्यूची जाणीवही करू शकत नाही.
भारतात, त्याच्या चाचणीची व्यवस्था करणे देखील जवळजवळ अशक्य मानले जाते. शरीरातील किंवा नमुन्यांमधील किरणोत्सर्गी कण ओळखण्यासाठी आवश्यक असलेली उच्च तंत्रज्ञान सध्या फक्त काही मोजक्या देशांमध्येच उपलब्ध आहे.
त्यामुळे हे विष कोणत्याही चाचणी प्रक्रियेतून सहजपणे सुटू शकते. मेरी क्युरीची मुलगी, आयरीन ज्युलिएट क्युरी, या विषाच्या धोकादायक वास्तवाची पहिली मोठी बळी ठरली.
संशोधनादरम्यान, पोलोनियमचा एक छोटासा कण तिच्या शरीरात शिरला आणि क्षणार्धात तिचा मृत्यू झाला. यानंतर, या विषाची भयावहता हळूहळू जगासमोर येऊ लागली.
पोलोनियम-२१० ची प्राणघातकता यावरून मोजता येते की जेव्हा ते अन्न, पाणी किंवा इतर कोणत्याही द्रवात मिसळले जाते तेव्हा ते चव, वास किंवा रंग सोडत नाही.
याचा अर्थ ते जगातील सर्वात परिपूर्ण, अदृश्य किलर मानले जाते. जे लोक सायनाइडला मृत्यूचा जलद मार्ग मानतात त्यांना पोलोनियम-२१० हे नाव ऐकताच खरा धोका समजतो.
