जगातील सर्वात महागडी क्रिकेट बॅट कोणती? किंम्मत जाणून व्हाल थक्क...

Mansi Khambe

अमूल्य खजिना

ऐतिहासिक डाव खेळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रिकेट खेळाडूच्या बॅट, कालांतराने क्रिकेट चाहत्यांसाठी अमूल्य खजिना बनतात.

बॅटचा लिलाव

म्हणूनच जेव्हा अशा बॅटचा लिलाव केला जातो तेव्हा त्यांची किंमत लाखोंपर्यंत पोहोचू शकते. क्रिकेट इतिहासातही अशाच काही बॅट पाहिल्या आहेत ज्या विक्रमी किमतीत विकल्या गेल्या आहेत.

सर्वात महागडी क्रिकेट बॅट

जागतिक चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. तर, आज आपण तुम्हाला सांगणार आहोत की जगातील सर्वात महागडी क्रिकेट बॅट कोणती आहे आणि कोणता क्रिकेटपटू त्याच्याशी संबंधित आहे.

सर डॉन ब्रॅडमन

जगातील सर्वात महागडी क्रिकेट बॅट ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज फलंदाज सर डॉन ब्रॅडमन यांच्याशी संबंधित आहे. या बॅटची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद आहे.

क्रिकेट बॅट

या बॅटशी संबंधित इतिहास आणि ब्रॅडमनची चमकदार फलंदाजी याला खूप खास बनवते. डॉन ब्रॅडमन यांच्याकडे अनेक क्रिकेट बॅट असल्या तरी ही बॅट सर्वाधिक चर्चेत राहिली आहे.

खरेदी

२०२१ मध्ये या खास बॅटचा लिलाव करण्यात आला होता. लिलावादरम्यान एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ते खरेदी केले.

किंम्मत

ही बॅट २४५,००० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स किंवा अंदाजे १.९ ते २ कोटी रुपयांना विकली गेली. ज्यामुळे ती जगातील सर्वात महागडी क्रिकेट बॅट बनली.

अ‍ॅशेस कसोटी मालिका

जगातील सर्वात महागडी बॅट तीच होती जी सर डॉन ब्रॅडमन यांनी १९३४ च्या अ‍ॅशेस कसोटी मालिकेत वापरली होती. याच बॅटने त्यांनी इंग्लंडविरुद्ध संस्मरणीय डाव खेळले.

ओव्हल कसोटी

हेडिंग्ले कसोटीत त्यांनी ३०४ धावा आणि ओव्हल कसोटीत २४४ धावा केल्या. शिवाय, ब्रॅडमन यांनी स्वतः या दोन्ही डावांची माहिती बॅटवर कोरली. ज्यामुळे त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आणखी वाढले.

बाउरल

डॉन ब्रॅडमनची बॅट खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने ती स्वतःसाठी ठेवली नाही, तर ती ऑस्ट्रेलियातील बाउरल येथील डॉन ब्रॅडमन संग्रहालयात प्रदर्शनासाठी दान केली.

