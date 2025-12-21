४१ पिढ्या आणि १४०० वर्षे काम... जगातील सर्वात जुनी कंपनी कोणती?

Mansi Khambe
इस्लामच्या उदयापूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली एक कंपनी, जेव्हा जगाचा नकाशा आजच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता. जेव्हा व्यापार फक्त देवाणघेवाणीचा होता.
५७८ मध्ये, जपानी भूमीवर एक अशी पायाभरणी झाली जी काळाच्या विध्वंसांना तोंड देत आहे, गृहयुद्धांना तोंड देत आहे. अणुहल्ले सहन करत आहे. १४ शतके पार केल्यानंतरही अजूनही उभी आहे.
ही कथा आहे कोंगो गुमी, एका जपानी बांधकाम कुटुंबाची... ज्यांच्या ४१ व्या पिढीने त्यांच्या पूर्वजांनी जवळजवळ १५०० वर्षांपूर्वी दिलेला वारसा पुढे चालवला आहे.
ही कथा सातव्या शतकाच्या आसपास सुरू होते. जेव्हा जपानमध्ये बौद्ध धर्म रुजत होता. राजकुमार शोतोकू तैशी यांना एक भव्य मंदिर बांधायचे होते जे येणाऱ्या शतकांपर्यंत भक्तीचे केंद्र राहील.
यासाठी त्यांनी कोरियातील शिगेमित्सु कारागीर शिगेमित्सु काँगोला आमंत्रित केले. शिगेमित्सुने ओसाकामध्ये शिटेन्नो-जी मंदिर बांधले. जे आजही जपानी इतिहासात एक महत्त्वाचे स्थान आहे.
हे काँगो गुमी कंपनीचे जन्मस्थान होते. ज्याने पुढील १,४०० वर्षे जपानी वास्तुकलेचा मार्ग आकार दिला. या कंपनीने केवळ इमारती बांधल्या नाहीत तर लाकूडकाम आणि कोरीवकामाद्वारे इतिहासही लिहिला.
काँगो गुमीची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांचा "कधीही मरणार नाही" असा आत्मा. रक्तरंजित मध्ययुगीन युद्धे असोत किंवा नैसर्गिक आपत्ती असोत, कंपनीने टिकून राहिले.
कारण मंदिर दुरुस्ती आणि बांधकामाची गरज कधीच थांबली नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, कंपनीने आपल्या परंपरा जपण्यासाठी कठोर नियम स्थापित केले.
जर मोठा मुलगा व्यवसाय हाती घेण्यास सक्षम नसेल, तर एका सक्षम जावईला दत्तक घेतले जाईल आणि कंपनीची सूत्रे चांगल्या हातात राहतील याची खात्री करण्यासाठी त्याला "काँगो" हे आडनाव दिले जाईल.
म्हणूनच ४१ पिढ्यांचा हा अखंड वंश आजही जगासाठी एक केस स्टडी आहे. काळ बदलला, तंत्रज्ञान विकसित झाले आणि जपानी अर्थव्यवस्थेची गतिशीलता बदलली.
२००५ पर्यंत, कोंगो गुमीची वार्षिक उलाढाल अब्जावधींमध्ये होती, परंतु आधुनिक स्पर्धा आणि वाढत्या कर्जामुळे या १४०० वर्ष जुन्या वटवृक्षाला धक्का बसला.
२००६ मध्ये, कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली. त्या वेळी, ताकामात्सु कन्स्ट्रक्शन ग्रुप एक तारणहार म्हणून उदयास आला आणि त्याने हे ऐतिहासिक ठिकाण विकत घेतले.
आज, कोंगो गुमी स्वतंत्रपणे अस्तित्वात नसले तरी, ते एक महत्त्वाचे विभाग म्हणून अस्तित्वात आहे. आजही, काँगो कुटुंबाचे रक्त आणि संस्कृती या कंपनीत खोलवर रुजलेली आहे.
मसाकाझू काँगोची मुलगी जी ४१ वी वंशाची सदस्य आहे. ती हा वारसा पुढे चालवत आहे. कंपनी अजूनही शतकानुशतके जुन्या लाकूडकामाच्या तंत्रांचा वापर करते. ज्यामुळे खिळे किंवा फेविकॉलशिवाय इमारती भूकंप प्रतिरोधक बनतात.
ही केवळ एक बांधकाम कंपनी नाही, तर ती याचा पुरावा आहे की समर्पण आणि कारागिरीच्या खोलीने एक लहान स्टार्टअप देखील १,४०० वर्षांचे आयुष्य मिळवू शकते.
