हा आहे जगातील सर्वात आळशी पक्षी! स्वतःचे घरटेही बांधत नाही; 'हे' आहे रंजक कारण

सकाळ डिजिटल टीम
जगातील सर्वात आळशी पक्षी कोणता आहे आणि त्याच्या आळशी पणाचे कारणं काय आहे जाणून घ्या.
शास्त्रीय भाषेत कोकिळेला 'ब्रूड पॅरासाइट' म्हणजेच 'अपत्य परजीवी' म्हटले जाते. कारण ती आपल्या पिलांच्या संगोपनासाठी दुसऱ्या पक्षाच्या घरट्याचा वापर करते.
जगातील जवळपास सर्वच पक्षी अंडी घालण्यासाठी स्वतःचे घरटे विणतात, पण कोकिळा हा असा पक्षी आहे जो आयुष्यभरात कधीही स्वतःचे घरटे बांधत नाही.
भारतात कोकिळा मादी आपली अंडी घालण्यासाठी प्रामुख्याने कावळ्याच्या घरट्याची निवड करते. कावळा अजाणतेपणाने कोकिळेच्या अंड्यांना स्वतःची समजून उबवतो.
कोकिळेच्या अंड्यांचा रंग आणि आकार कावळ्याच्या अंड्यांशी इतका मिळताजुळता असतो की, कावळ्याला त्यातला फरक लवकर लक्षात येत नाही.
कोकिळेचे पिल्लू कावळ्याच्या पिलांपेक्षा थोडे आधी बाहेर येते. जन्मल्याबरोबर ते पिल्लू उपजत प्रेरणेने घरट्यातील इतर अंडी किंवा कावळ्याची पिल्ले बाहेर ढकलून देते, जेणेकरून त्याला जास्त अन्न मिळेल.
कोकिळेचा जो 'कुहू कुहू' आवाज आपल्याला आवडतो, तो फक्त नर कोकिळ काढतो. मादीचा आवाज 'किक-किक-किक' असा वेगळा असतो.
कोकिळा कावळ्याला घरट्यापासून लांब नेण्यासाठी एक नाटक करतो. नर कोकिळ कावळ्याला चिडवून लांब नेतो आणि त्याच वेळी मादी संधी साधून घरट्यात अंडी घालते.
जरी हा प्रकार क्रूर वाटत असला, तरी ही कोकिळेची जगण्याची एक नैसर्गिक रणनीती आहे. यामुळे कोकिळेला अंटार्क्टिका सोडून जगातील जवळजवळ सर्वच भागात स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवता आले आहे.
