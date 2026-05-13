पेपर लीक करणाऱ्यांवर कोणते कलम लावले जातात? शिक्षा आणि कायदा काय? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
नीट-यूजी २०२६ रद्द करण्यात आली आहे. पेपरफुटीच्या वृत्तांनंतर राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने हे पाऊल उचलले आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटणे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२४ लागू केला. हा कायदा नीट सारख्या परीक्षांना थेट लागू होतो.
याव्यतिरिक्त, भारतीय दंड संहितेअंतर्गतही गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. नीट आणि यूजीसी-नेट सारख्या राष्ट्रीय परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी आणि माफिया टोळ्यांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा वापरला जातो.
या कायद्यानुसार, सामायिक पेपरफुटीसाठी दोषी आढळलेल्यांना ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
जर आरोपी एखाद्या टोळीचा भाग म्हणून काम करत असेल, तर त्याला ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
परीक्षा आयोजित करणारी संस्था किंवा कोचिंग सेंटर दोषी आढळल्यास, त्यांच्यावर किमान चार वर्षांची बंदी आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संस्थेचे संचालक किंवा व्यवस्थापन दोषी आढळल्यास, त्यांनाही १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
हे कलम गुन्हेगारी कटाशी संबंधित आहे, जेव्हा दोन किंवा अधिक व्यक्ती एखादे बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी कट रचतात. ही शिक्षा गुन्ह्यावर अवलंबून असते. ती अनेक वर्षांपर्यंत असू शकते.
हे कलम फसवणुकीशी संबंधित आहे. पेपरफुटी, बनावटगिरी आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये हे सर्वात सामान्यपणे वापरले जाणारे कलम आहे. यासाठी सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड आहे.
हे कलम तेव्हा लागू होते जेव्हा जबाबदार पदावरील व्यक्ती विश्वासाचा गैरवापर करते. जेव्हा चाचणी संस्थेचा कर्मचारी किंवा डेटा हाताळणारी व्यक्ती असे करते, तेव्हा हे कलम लागू होते. त्यासाठी १० वर्षे किंवा जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
हे प्रामुख्याने वाङ्मयचौर्याशी संबंधित आहे. जर कोणी प्रश्नपत्रिकेत फेरफार केली असेल, तर हे कलम लागू होते आणि त्यासाठी ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा आहे.
चोरीच्या वस्तू बाळगणे किंवा खरेदी करणे. जेव्हा चोरीची वस्तू खरेदी किंवा विकली जाते, तेव्हा हे कलम लागू होते.
जर कागद विद्यार्थ्यांना विकला गेला, तर विक्रेता आणि खरेदीदार दोघांवरही या कलमांतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो. यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
