वन डे ट्रीपसाठी काय बेस्ट..सिंहगड की लोहगड? नक्की पाहा 'हे' फेमस स्पॉट्स

Saisimran Ghashi
पावसाळा सुरू झाला की आपल्याला एक-दोन दिवसाच्या ट्रीपला जायची इच्छा होते
sinhagad fort or lohagad fort which is better
esakal
वन डे ट्रिपसाठी सिंहगड आणि लोहगड दोन्ही उत्तम पर्याय आहेत.
sinhagad fort or lohagad fort which is better
esakal
येथे गोड पाण्याचा नैसर्गिक झरा आहे.
sinhagad fort or lohagad fort which is better
esakal
हा विंचवाच्या नांगीसारखा १५०० मीटर लांब कडा आहे.
sinhagad fort or lohagad fort which is better
esakal
येथून मावळ्यांनी गडावर चढाई केली होती.
sinhagad fort or lohagad fort which is better
esakal
गडाची ही मुख्य प्रवेशद्वारे अजूनही भक्कम आहेत.
sinhagad fort or lohagad fort which is better
esakal
येथून खडकवासला धरणाचा सुंदर व्ह्यू दिसतो.
sinhagad fort or lohagad fort which is better
esakal
ही गडावरील खजिना ठेवण्याची ऐतिहासिक गुहा आहे
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esakal
किल्ल्याच्या पायथ्याशी २२०० वर्षे जुनी बौद्ध लेणी आहेत.
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esakal
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esakal