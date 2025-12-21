मृत्यूनंतर सर्वात शेवटी कोणता अवयव काम करणे थांबवतो?

हृदयाचे ठोके

जेव्हा श्वास थांबतो आणि हृदयाचे ठोके शेवटचा निरोप घेतात, तेव्हा जग असे गृहीत धरते की एखाद्या व्यक्तीचे जीवन संपले आहे. पांढऱ्या कफनात गुंडाळलेले शरीर पाहून आपण मृत्यू घोषित करतो.

संथ प्रक्रिया

परंतु निसर्गाच्या प्रयोगशाळेत ही कथा इतक्या लवकर संपत नाही. विज्ञानाच्या खिडकीतून पाहिल्यास, मृत्यू हा क्षणिक अपघात नसून एक संथ प्रक्रिया आहे.

हट्टी अवयव

शरीराचा एक भाग असा आहे जो हार मानण्यास नकार देतो. जगासाठी तुम्ही फक्त आठवणी असतानाही कार्य करत राहतो. तो हट्टी अवयव कोणता आहे जो मृत्यूनंतरही जीवनाची मशाल जळत ठेवतो?

मॉनिटर स्क्रीन

आपल्याला अनेकदा असे वाटते की हॉस्पिटलच्या मॉनिटर स्क्रीनवर सरळ रेषा दिसताच शरीराचा प्रत्येक भाग एकाच वेळी काम करणे थांबवतो.

बहुमजली

पण सत्य हे आहे की आपले शरीर एका बहुमजली इमारतीसारखे आहे. जिथे दिवे बंद झाल्यानंतरही काही खोल्यांमध्ये आपत्कालीन दिवे जळत राहतात.

खंडित

हृदयाचे धडधडणे थांबताच, शरीराला होणारा ऑक्सिजन पुरवठा खंडित होतो. मेंदू, आपला 'सुपर कॉम्प्युटर', सर्वात आधी खंडित होतो.

आपली त्वचा

ऑक्सिजनशिवाय, मेंदूच्या पेशी अवघ्या ३ ते ७ मिनिटांत मरायला लागतात. पण या गोंधळात, शरीराचा एक भाग असा आहे जो अत्यंत शांत आणि धीर देणारा आहे: आपली त्वचा.

ऑक्सिजनची आवश्यकता

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हृदय, फुफ्फुसे आणि मेंदू पूर्णपणे मृत असतानाही, त्वचेच्या पेशी टिकून राहतात. त्वचेला इतर, अधिक तात्काळ, अवयवांइतके ऑक्सिजनची आवश्यकता नसते.

ओलावा

संशोधनातून असे दिसून आले की मृत्यूनंतर काही तासांपर्यंत कधीकधी २४ तासांपेक्षा जास्त काळ, त्वचेच्या पेशी वातावरणातील ओलावा शोषून किंवा त्यांच्या साठवलेल्या उर्जेवर अवलंबून राहून जगू शकतात.

युद्धभूमी

म्हणूनच अवयवदानाच्या वेळी त्वचा सुरक्षितपणे काढता येते. अगदी बराच काळानंतरही. युद्धभूमी सोडणारा हा शरीराचा शेवटचा सैनिक असतो.

स्विच

मानवी शरीराचा शेवट हा स्विच बंद करण्यासारखा नसून, एखाद्या चित्रपटासारखा आहे जो अदृश्य होतो. मृत्यूनंतर नखे आणि केस वाढतात असे अनेकदा म्हटले जाते.जरी वैज्ञानिकदृष्ट्या, हे एक दृश्य भ्रम आहे.

नखे आणि केस

प्रत्यक्षात, त्वचेच्या कोरडेपणा आणि आकुंचनामुळे नखे आणि केस लांब दिसतात. पण जेव्हा पेशींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येतो तेव्हा आपल्या पांढऱ्या रक्तपेशी देखील बराच काळ संघर्ष करत राहतात.

जैविक घड्याळ

मृत्यूनंतरचे हे 'जैविक घड्याळ' आपल्याला सांगते की निसर्गाने आपल्याला किती गुंतागुंतीचे आणि मजबूतपणे निर्माण केले आहे. जेणेकरून मृत्यू देखील आपल्याला एका झटक्यात पूर्णपणे नष्ट करू शकत नाही

