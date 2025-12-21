टीव्ही नेहमी आयताकृती का असतात?

Mansi Khambe
जेव्हा जेव्हा जग मनोरंजन उद्योगाबद्दल बोलते तेव्हा सर्वात पहिला शब्द "टेलिव्हिजन" मनात येतो. हा तोच टेलिव्हिजन आहे जो आपल्याला जगभरातील बातम्यांसह अपडेट ठेवतो.
TV rectangular shape reason
ESakal
आपल्या धावपळीच्या जीवनात हास्य आणि मजेशीर क्षण देखील प्रदान करतो. एकेकाळी घरी टीव्ही असणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जात असे, पण आज ते प्रत्येक घरात आहे.
TV rectangular shape reason
ESakal
टेलिव्हिजनमध्ये एक सामान्य गोष्ट म्हणजे तो नेहमीच आयताकृती आकाराचा असतो. जर टीव्ही गोल किंवा त्रिकोणी असेल तर त्यावर प्रदर्शित होणारी सामग्री कशी दिसेल याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?
TV rectangular shape reason
ESakal
प्रत्येक टीव्हीला एक कर्ण असते. यामुळे ते दोन समान त्रिकोणांमध्ये विभागले जाते. त्या आयताला दोन भागात विभागल्यानंतर, आपल्याला १६:९ आस्पेक्ट रेशो असलेला त्रिकोण मिळतो.
TV rectangular shape reason
ESakal
या १६:९ आस्पेक्ट रेशोचे कारण म्हणजे टीव्ही कंटेंट त्याच रेशोमध्ये तयार केला जातो. जर टीव्हीवर दाखवलेला कंटेंट या रेशोनुसार तयार केला गेला नाही तर तो टीव्हीवर पूर्णपणे प्रदर्शित होणार नाही.
TV rectangular shape reason
ESakal
सुरुवातीला, १९५० ते १९८० दरम्यान, जेव्हा एलसीडी आणि एलईडी डिस्प्ले सादर केले गेले, तेव्हा कंटेंट ४:३ आस्पेक्ट रेशोमध्ये तयार केला गेला. हे सिनेमांसाठी योग्य होते.
TV rectangular shape reason
ESakal
परंतु जेव्हा ते टीव्हीवर दाखवायला सुरुवात झाली तेव्हा ते तुटलेले दिसले. म्हणून, १९८० मध्ये, कंटेंटच्या आकारानुसार आस्पेक्ट रेशो १६:९ वर निश्चित करण्यात आला.
TV rectangular shape reason
ESakal
आज, सर्व टीव्ही या आस्पेक्ट रेशोने तयार केले जातात. टीव्ही कितीही मोठा असला तरी, तो या रेशोने तयार केला जाईल. जर त्रिकोणी टीव्हीवर कंटेंट दाखवला गेला तर अर्धा स्क्रीन कापला जाईल.
TV rectangular shape reason
ESakal
गोल टीव्हीच्या बाबतीतही असेच होईल. १९५० च्या दशकात, सीआरटी टीव्ही गोल होते, परंतु अंतर्गत डिस्प्ले आयताकृती होता.
TV rectangular shape reason
ESakal
काळाच्या ओघात, तंत्रज्ञान विकसित झाले. ज्यामुळे आयताकृती अंतर्गत डिस्प्ले तसेच आयताकृती स्क्रीन देखील विकसित झाली.
TV rectangular shape reason
ESakal
आपल्या मेंदूला एकाच आकाराच्या वस्तू पाहण्याची सवय आहे. आपल्या सभोवतालच्या जवळजवळ प्रत्येक वस्तू जी आपल्याला प्रतिमा पाहू देते ती आयताकृती किंवा चौरस असते.
TV rectangular shape reason
ESakal
टीव्ही चौरस आणि आयताकृती असण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. एलसीडी आणि एलईडी सारख्या तंत्रज्ञानाच्या आगमनासह, या दोन घटकांमुळे आयताकृती स्क्रीन तयार करणे खूप सोपे झाले.
TV rectangular shape reason
ESakal
शिवाय, त्यांनी कमी जागा घेणे आणि डोळ्यांना त्रास न देणे यासह अनेक फायदे दिले. ज्यामुळे टीव्ही या आकारात बनवले जाऊ लागले.
TV rectangular shape reason
ESakal
world’s oldest company
ESakal