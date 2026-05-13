शवविच्छेदनादरम्यान कोणत्या अवयवांचे नमुने घेतले जातात? तपासणी कशी केली जाते? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
व्हिसेरा म्हणजे शवविच्छेदनादरम्यान जतन केले जाणारे शरीरातील अंतर्गत अवयव आणि संबंधित नमुने.
सामान्यतः जेव्हा डॉक्टर शवविच्छेदनावरून मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्टपणे ठरवू शकत नाहीत, तेव्हा ते पुढील तपासासाठी व्हिसेरा जतन करतात.
यामध्ये शरीराचे असे भाग जतन केले जातात, जे मृत्यू रोग, विषारी पदार्थ, औषधे किंवा रसायनांमुळे झाला आहे की नाही हे ठरविण्यात मदत करू शकतात.
नंतर न्यायवैद्यक तज्ञ या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत सखोल तपासणी करतात. शवविच्छेदनादरम्यान, डॉक्टर शरीरातील अंतर्गत अवयवांची तपासणी करतात.
अंतर्गत अवयवांची स्थिती तपासण्यासाठी छाती आणि पोट उघडले जाते. विशिष्ट अवयव आणि द्रवांचे नमुने सामान्यतः जतन केले जातात.
यामध्ये पोट आणि त्यातील पदार्थ, आतडी, यकृत, मूत्रपिंडे, हृदय, फुफ्फुसे आणि रक्ताच्या नमुन्यांचा समावेश असू शकतो.
मूत्र, वीर्य आणि इतर जैविक नमुने देखील गोळा केले जातात. शरीरावर कोणत्याही विषारी पदार्थांचा किंवा औषधांचा परिणाम झाला होता की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायवैद्यक तज्ञ या नमुन्यांचे रासायनिक विश्लेषण करतात.
अंतर्गत अवयवांची तपासणी न्यायवैद्यक शास्त्राचा एक भाग आहे. शवविच्छेदनादरम्यान जतन केलेले नमुने सीलबंद करून न्यायवैद्यक शास्त्र प्रयोगशाळेत पाठवले जातात.
जिथे तज्ञ रासायनिक चाचण्या करतात. जर एखाद्या व्यक्तीने विषारी पदार्थाचे सेवन केले असेल, तो प्यायला असेल किंवा श्वासावाटे आत घेतला असेल, तर त्याचे परिणाम शरीराच्या अंतर्गत अवयवांवर दिसतात.
या तपासणीद्वारे शरीरात कोणते रसायन किंवा विषारी पदार्थ उपस्थित होता आणि त्याचा काय परिणाम झाला, हे निश्चित केले जाते.
तज्ञांच्या मते, सर्वात अचूक अहवाल मिळावा यासाठी अंतर्गत अवयवांच्या नमुन्यांची तपासणी एका निश्चित कालावधीत केली जाते.
