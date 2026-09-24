मार्क झुकरबर्ग कोणता फोन वापरतात, त्याची किंमत किती?

सकाळ डिजिटल टीम

मार्क झुकरबर्ग

मेटाचे सीईओ हे आयफोन वापरत नाहीत तर Samsung Galaxy S24 Ultra वापरतात.

Samsung

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सॅमसंग

एका कार्यक्रमात Meta CEO मार्क झुकरबर्ग नुकतेच Samsung Galaxy S24 Ultra वापरताना दिसले.

Samsung

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खास कारण

Muse AI असिस्टंटचं फीचर दाखवताना मार्क यांनी याच स्मार्टफोनचा वापर केला होता.

Samsung

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आधीही वापर

मार्क यापूर्वीही Samsung चे विविध स्मार्टफोन वापरताना अनेकदा दिसले आहेत.

Samsung

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Esakal

फोनची किंमत

Galaxy S24 Ultra ची भारतातील लॉन्च किंमत १ लाख २९ हजार ९९९ रुपये होती.

Samsung

दमदार प्रोसेसर

S24 Ultra या फोनमध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर देण्यात आला आहे.

Samsung

कॅमेरा

फोनमध्ये 200MP मुख्य कॅमेरा असून 100x पर्यंत Space Zoom सपोर्ट मिळतो.

Samsung

फ्लॅगशिप फोन

Galaxy S24 Ultra हा प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन असून मार्क यांच्याकडे याआधीही Samsungचा फोन होता.

Samsung

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Esakal

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