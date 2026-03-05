भारतातील कोणत्या राज्याने सर्वात आधी आपले नाव बदलले?

Mansi Khambe

उत्तर प्रदेश

तुम्हाला माहिती आहे का की स्वतंत्र भारतात उत्तर प्रदेश हे नाव बदलण्यात आलेले भारतातील पहिले राज्य होते? ही घटना १९५० ची आहे, जेव्हा सरकारने राज्याचे नाव बदलले.

Indian state name changes

|

ESakal

राज्यांची नावे

त्यानंतर, काळ आणि मागणीनुसार विविध राज्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशच्या पूर्वीच्या नावाबद्दल बोलायचे झाले तर, मूळतः येथे कौसल आणि पांचाल राज्यांचे राज्य होते.

Indian state name changes

|

ESakal

जौना खान

नंतर, फिरोजशाह तुघलकने त्याचा भाऊ जौना खानच्या स्मरणार्थ जौनपूरची स्थापना केली. नंतर, जेव्हा मुघल सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी येथे अवध प्रांताची स्थापना केली.

Indian state name changes

|

ESakal

वायव्य प्रांत

मुघलांनंतर ब्रिटिशांनी येथे वायव्य प्रांतांची स्थापना केली. हे नंतर संयुक्त प्रांत बनले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, सरकारने त्याचे नाव बदलून उत्तर प्रदेश केले.

Indian state name changes

|

ESakal

आग्रा आणि अवध

उत्तर प्रदेशचे नाव इतिहासात अनेक वेळा बदलले आहे. १८३६ पासून वायव्य प्रांत. १८७७ पासून वायव्य प्रांत आणि अवध प्रांत. १९०२ पासून आग्रा आणि अवधचे संयुक्त प्रांत.

Indian state name changes

|

ESakal

संयुक्त प्रांत

१९३७ पासून संयुक्त प्रांत. २४ जानेवारी १९५० पासून उत्तर प्रदेश झाले. ब्रिटिशांनी त्याचे नाव अनेक वेळा बदलले आणि शेवटी संयुक्त प्रांतांवर स्थायिक झाले.

Indian state name changes

|

ESakal

ओळख

स्वातंत्र्यानंतर राज्याला सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळख देणे आवश्यक झाले. म्हणून, हे नाव बदलून उत्तर प्रदेश करण्यात आले. २४ जानेवारी १९५० रोजी राज्याची स्थापना झाली.

Indian state name changes

|

ESakal

साजरा

म्हणूनच, दरवर्षी पहिल्या महिन्याच्या २४ तारखेला उत्तर प्रदेश दिन साजरा केला जातो, कारण याच दिवशी राज्याला त्याचे नवीन नाव आणि ओळख मिळाली.

Indian state name changes

|

ESakal

पुनर्रचना

१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी उत्तर प्रदेश राज्याची भाषिक आधारावर पुनर्रचना करण्यात आली. राज्याच्या सीमा अपरिवर्तित राहिल्या तरी, प्रशासकीय बदल दिसून आले.

Indian state name changes

|

ESakal

भाषा

९ नोव्हेंबर २००० रोजी, उत्तर प्रदेश राज्याची भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर विभागणी करण्यात आली. एकूण १३ पर्वतीय जिल्हे उत्तर प्रदेशपासून वेगळे करून नवीन उत्तरांचल राज्याची स्थापना करण्यात आली.

Indian state name changes

|

ESakal

स्वरूप

यामुळे उत्तर प्रदेशचे सध्याचे मैदान आणि पठाराचे स्वरूप जपले गेले. २००६ मध्ये, उत्तरांचल राज्याचे नाव उत्तराखंड असे ठेवण्यात आले.

Indian state name changes

|

ESakal

यहुदी लोक डोक्यावर टोपी का घालतात? इस्रायलमध्ये ते काय म्हणून ओळखले जाते?

Jews hats

|

ESakal

येथे क्लिक करा