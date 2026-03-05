यहुदी लोक डोक्यावर टोपी का घालतात? इस्रायलमध्ये ते काय म्हणून ओळखले जाते?

Mansi Khambe
जगातील विविध देशांमधील लोकांचा पोशाख त्यांची ओळख, संस्कृती आणि श्रद्धा प्रतिबिंबित करतो. ज्याप्रमाणे अरब देशांमधील पुरुष पारंपारिक वस्त्रे घालतात.
त्याचप्रमाणे भारतातील विविध राज्यांचे स्वतःचे पारंपारिक पोशाख आहेत, त्याचप्रमाणे ज्यू समुदायाचीही काही खास ओळख आहे. यापैकी एक म्हणजे डोक्यावर घातलेली छोटी गोल टोपी.
इस्रायल आणि जगभरात राहणाऱ्या अनेक ज्यू पुरुषांच्या डोक्यावर तुम्हाला एक छोटी, गोल टोपी दिसेल. ती केवळ कापडाचा तुकडा नाही तर खोल धार्मिक भावना आणि ओळखीचे प्रतीक आहे.
या टोपीला किप्पा म्हणतात. यिद्दिशमध्ये याला यारमुल्के असेही म्हणतात. किप्पा हा डोक्याच्या वरच्या बाजूला घातलेला एक लहान, गोल शिरस्त्राण आहे.
हिब्रूमध्ये "घुमट" म्हणजे किप्पा, हा गोल आकाराचा शिरस्त्राण आहे. यहुदी पुरुष आणि मुले देवाला आदर आणि श्रद्धा दाखवण्यासाठी हे शिरस्त्राण घालतात.
काही जण ते नेहमी घालतात, तर काही जण ते फक्त प्रार्थना, धार्मिक अभ्यास किंवा आशीर्वाद देताना घालतात. यहुदी पुरुषांनी परिधान केलेल्या लहान, गोल शिरस्त्राणाला किप्पा म्हणतात.
यिद्दिशमध्ये याला यारमुल्के असेही म्हणतात. हे केवळ पारंपारिक शिरस्त्राण नाही तर खोल धार्मिक भावना आणि ओळखीचे प्रतीक आहे. किप्पा घालण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देवाबद्दल आदर दाखवणे.
यहुदी धार्मिक ग्रंथ तालमूदमध्ये असे म्हटले आहे की एखाद्याने नेहमी डोके झाकून चालावे जेणेकरून स्वर्गाचे भय राहील. याचा अर्थ असा की एखाद्याने जे काही केले त्यात देवाचे स्मरण होते.
योग्य मार्गाचे अनुसरण केले जाते. आज, किप्पा हे यहुदी ओळखीचे स्पष्ट प्रतीक बनले आहे. ते परिधान करून, एखादी व्यक्ती सार्वजनिकरित्या घोषित करते की तो यहुदी आहे.
त्याच्या श्रद्धेचा अभिमान आहे. इस्राएलमध्ये, यहुदी पुरुषांनी परिधान केलेल्या या लहान, गोल शिरस्त्राणाला किप्पा म्हणतात.
हिब्रूमध्ये, "किप्पा" शब्दाचा अर्थ घुमट किंवा गोल आकार आहे. यिद्दिशमध्ये याला यारमुल्के असेही म्हणतात. इस्रायलमध्ये, "किप्पा" हा शब्द सामान्यतः वापरला जातो.
