'या' व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे तुमचे केस गळतात

Anushka Tapshalkar
केस गळती ही सामान्य समस्या आहे आणि शरीरातील व्हिटॅमिन व खनिजांच्या कमतरतेमुळे ती अधिक वाढू शकते.
Hair Fall
व्हिटॅमिन D केसांच्या फॉलिकलसाठी महत्त्वाचे आहे. कमी झाल्यास केस बारीक आणि कमकुवत होतात. माशा, अंडी, फोर्टिफाइड डेअरी आणि सूर्यप्रकाश यांचा समावेश करा.
Vitamin D deficiency
बायोटिन हे केसांच्या वाढीसाठी आवश्यक आहे. अंडी, कडधान्ये, बिया आणि हिरव्या भाजीपाला सेवन करा. गरज असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सप्लिमेंट घेऊ शकता.
Biotin Deficiency
PCOS किंवा थायरॉईडसारख्या समस्यांमुळे हार्मोन्स असंतुलित होतात, ज्यामुळे केस गळू शकतात.
Hormonal Imbalance
दीर्घकाळ तणाव, चिंता किंवा भावनिक समस्या केसांच्या वाढीवर परिणाम करतात. व्यायाम, मेडिटेशन आणि रिलॅक्सेशन तंत्रे उपयुक्त ठरतात.
Stress and Mental Health Factors
आवश्यक पोषक घटक नसलेला आहार केस गळतीला कारणीभूत ठरतो. प्रथिने, फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्यांचा समावेश करा.
Unhealthy Diet
अलोपीशिया, स्कॅल्प इन्फेक्शन किंवा काही औषधांच्या साइड इफेक्ट्समुळे केस गळू शकतात. डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Various Medical Conditions
नियमित झोप, तणाव व्यवस्थापन आणि संतुलित आहार हे केसांची ताकद टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
Lifestyle
