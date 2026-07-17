पुरुषांनी पांढरी मुसळी का खावी? जाणून घ्या ६ जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni
पांढऱ्या मुसळीला पांढरं सोनं किंवा दिव्य औषध म्हटलं जातं. ही मौल्यवान आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आहे.
WHITE MUSLI FOR MEN
esakal
पांढरी मुसळीचा मुख्यत: वापर शारीरिक ताकद, स्टॅमिना आणि प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी केला जातो.
AYURVEDIC HERB
esakal
पांढऱ्या मुसळीत अंटीऑक्सिडंट आणि सूज कमी करण्याचे गुणधर्म असल्याने ते रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतं.
MEN'S HEALTH
esakal
पांढऱ्या मुसळीत एडेप्टोजेन वनस्पती आहे जी शरीराला तणाव आणि थकवा कमी करण्यास मदत करते.
SUPPLEMENTS
esakal
याचा वापर खास करुन पुरुषांमधील शुक्राणूंची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केला जातो. टेस्टोस्टेरॉनची पातळी सुधारण्यास सुद्धा मदत होते.
ENERGY BOOSTER
esakal
सकाळी नाष्टा करताना तुम्ही पांढऱ्या मुसळीची अर्धा चमचा पावडर कोमट दुधासोबत घेऊ शकता.
STRESS RELIEF
esakal
मासिक पाळीमुळे महिलांना रक्तातील लोहाची अधिक गरज असते. तेव्हा पांढरी मुसळी मदत करते.
NATURAL SUPPLEMENTS
esakal
CLOVE BENEFITS
esakal