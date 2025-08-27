पांढरा कांदा खाण्याचे 'हे' आहेत आरोग्यदायी फायदे

सकाळ डिजिटल टीम
पांढरा कांदा खाल्यास आरोग्यास कोण कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
पांढऱ्या कांद्यात असलेले फ्लेव्होनॉइड्स आणि सल्फर संयुगे रक्ताच्या गुठळ्या होण्यापासून रोखतात आणि उच्च रक्तदाब व कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत मिळते.
व्हिटॅमिन सी आणि झिंकचा चांगला स्रोत असल्याने, पांढरा कांदा शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो आणि विविध संक्रमणांशी लढण्यास मदत करतो.
यात असलेल्या क्वेर्सेटिनसारख्या शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्समुळे कर्करोगाच्या पेशींची वाढ रोखण्यास मदत होते, विशेषतः पोट, आतडे आणि फुफ्फुसांच्या कर्करोगात.
पांढऱ्या कांद्यातील काही घटक रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढवतात, ज्यामुळे मधुमेही रुग्णांसाठी तो फायदेशीर ठरतो.
फायबरचा उत्तम स्रोत असल्याने, पांढरा कांदा पचनसंस्थेला निरोगी ठेवतो आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या दूर करण्यास मदत करतो.
यात असलेले व्हिटॅमिन आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला चमकदार बनवतात आणि केसांच्या वाढीसाठी देखील उपयुक्त ठरतात.
पांढऱ्या कांद्यातील सल्फर संयुगे शरीरातील विषारी घटक (टॉक्सिन्स) बाहेर काढण्यास मदत करतात.
पांढऱ्या कांद्यामध्ये असलेले अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म हानिकारक जीवाणूंशी लढण्यास मदत करतात.