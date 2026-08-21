डायबेटीससाठी पांढरा की ब्राऊन राईस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Aarti Badade

भात कोणता खावा?

भात हा भारतीय जेवणाचा महत्त्वाचा भाग असून पांढरा आणि ब्राऊन राईस हे त्याचे प्रमुख प्रकार आहेत.

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ब्राऊन राईस का चांगला?

आहारतज्ज्ञांच्या मते, पांढऱ्या तांदळाच्या तुलनेत ब्राऊन राईस अधिक पोषक ठरू शकतो.

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Sakal

फायबरचा फायदा

ब्राऊन राईसमध्ये पांढऱ्या तांदळापेक्षा अधिक फायबर असल्याने तो आरोग्यासाठी फायदेशीर मानला जातो.

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Sakal

शुगरसाठी पर्याय

ब्राऊन राईसमधील फायबर आणि पोषक घटकांमुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते.

brown or white rice benefits diabetes

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Sakal

बी-कॉम्प्लेक्सची मात्रा

ब्राऊन राईसमध्ये बी-कॉम्प्लेक्स जीवनसत्त्वांसह विविध पोषक घटक असतात, तर पॉलिशिंगमुळे पांढऱ्या तांदळातील काही पोषक घटक कमी होतात.

brown or white rice benefits diabetes

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Sakal

हातसडीचा तांदूळही पर्याय

ब्राऊन राईसबरोबरच हातसडीचा तांदूळही तुलनेने चांगला पर्याय मानला जातो.

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Sakal

प्रमाण महत्त्वाचे

डायबेटीस असणाऱ्यांनी भात कमी प्रमाणात घेऊन त्यासोबत भरपूर भाजी आणि वरणाचा समावेश करावा.

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