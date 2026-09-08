White Owl Sighting : पांढरे घुबड दिसल्यास नकळतही करू नका 'ही' चूक; लक्ष्मीकृपेसोबतच उघडेल बंद नशिबाचे कुलूप!

बाळकृष्ण मधाळे
पांढरे घुबड दिसणे ही अनेकांसाठी आश्चर्याची बाब असते. भारतीय धार्मिक मान्यतांमध्ये घुबडाला देवी लक्ष्मीचे वाहन मानले जाते. त्यामुळे पांढरे घुबड दिसणे शुभ संकेत मानले जाते.
White Owl Sighting What Does It Mean?
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धार्मिक श्रद्धेनुसार, घुबडाचा संबंध देवी लक्ष्मीशी जोडला जातो. पांढरे घुबड दिसणे म्हणजे देवी लक्ष्मीची कृपादृष्टी असल्याचे अनेकजण मानतात.
White Owl Sighting What Does It Mean?
esakal
पांढरे घुबड दिसणे हे घरात सुख, समृद्धी आणि आर्थिक स्थैर्य येण्याचे संकेत मानले जाते. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याचीही श्रद्धा आहे.
White Owl Sighting What Does It Mean?
esakal
पांढरे घुबड दिसल्यास घाबरू नये किंवा त्याला त्रास देऊ नये. देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूचे स्मरण करावे, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
White Owl Sighting What Does It Mean?
esakal
अशा वेळी मनात नकारात्मक विचार आणू नयेत, असे मानले जाते. सकारात्मक विचार ठेवणे आणि देवाचे स्मरण करणे शुभ मानले जाते.
White Owl Sighting What Does It Mean?
esakal
घराच्या आसपास किंवा मंदिर परिसरात पांढरे घुबड दिसणे विशेष शुभ मानले जाते. याचा संबंध आनंद, विपुलता आणि समृद्धीशी जोडला जातो.
White Owl Sighting What Does It Mean?
esakal
काही धार्मिक मान्यतांनुसार, पांढरे घुबड दिसणे हे जीवनात एखाद्या नवीन सुरुवातीचे संकेत असू शकतात. त्यामुळे अनेकजण याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहतात.
White Owl Sighting What Does It Mean?
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वैज्ञानिकदृष्ट्या पाहता घुबड हा निशाचर पक्षी असून तो प्रामुख्याने शांत ठिकाणी आढळतो. त्यामुळे दिवसा किंवा गर्दीच्या ठिकाणी पांढरे घुबड दिसणे दुर्मिळ वाटू शकते.
White Owl Sighting What Does It Mean?
esakal
पांढरे घुबड दिसण्याला धार्मिक श्रद्धांमध्ये शुभ संकेत मानले जाते. मात्र, विज्ञानाच्या दृष्टीने ही एक नैसर्गिक घटना आहे. त्यामुळे धार्मिक श्रद्धा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन याकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहिले जाते.
White Owl Sighting What Does It Mean?
esakal
Why is Cassowary the Most Dangerous Bird
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