भारतात मोटार टॅक्सी सेवा कुणी आणि कधी आणली? पहिल्यांदा कोणत्या शहरात सुरुवात झाली?

टॅक्सींची कहाणी

भारतातील टॅक्सींची कहाणी एक शतकाहून अधिक जुनी आहे. भारतातील पहिली मोटार टॅक्सी सेवा मुंबईत सुरू झाली.

सर्वात मोठे बंदर

ब्रिटिश राजवटीत भारतातील सर्वात मोठे बंदर शहर आणि व्यावसायिक केंद्र असल्याने, मोटार चालवलेल्या शहरी वाहतुकीसाठी मुंबई हे पसंतीचे ठिकाण होते. भारतात टॅक्सी सेवा १९११ मध्ये सुरू झाल्या.

बैलगाड्या

ज्यामुळे त्या देशातील संघटित मोटार वाहतुकीच्या सुरुवातीच्या प्रकारांपैकी एक बनल्या. हा तो काळ होता जेव्हा शहरे बैलगाड्या आणि घोडागाड्यांपासून मोटार चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये बदलत होती.

घोड्यावरून वाहतुक

ही सेवा सुरू करण्याचे श्रेय कोणत्याही एका व्यक्तीला दिले जात नाही.  तरीही अधिकारी, व्यापारी आणि शहरी रहिवाशांसाठी घोड्यावरून वाहतुक व्हायची.

ब्रिटिश वसाहतवादी प्रशासन

ही वाहतूक जलद आणि अधिक विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी ब्रिटिश वसाहतवादी प्रशासनात टॅक्सी सुरू करण्यात आल्या.

मोटार टॅक्सी

टॅक्सींपूर्वी, शहर घोडागाड्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होते. मोटार टॅक्सींच्या आगमनाने शहरी गतिशीलतेमध्ये मोठा बदल घडवून आणला.

खाजगी वाहतूक

प्रवासाचा वेळ कमी केला आणि भारतात आधुनिक सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतूक व्यवस्थांचा मार्ग मोकळा झाला.

टॅक्सी लोकप्रिय

१९६४ च्या सुमारास मुंबईतील प्रसिद्ध काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सी लोकप्रिय झाल्या. कालांतराने, त्या शहराचे सांस्कृतिक प्रतीक बनल्या.

लक्षणीय वाढ

पहिल्या महायुद्धानंतर कोलकात्यात टॅक्सी सेवांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. टॅक्सी व्यवसाय सुरू करण्यात आणि टिकवून ठेवण्यात शीख समुदायाच्या सदस्यांनी मोठी भूमिका बजावली.

