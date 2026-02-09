भारतीय लष्कराच्या वाहनांवर तारे का असतात? त्याचा अर्थ काय असतो? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
जेव्हा तुम्हाला अचानक रस्त्यावर लष्करी वाहन दिसले, तेव्हा त्यावर चमकणारे तारे लगेच तुमचे लक्ष वेधून घेतात. लष्करी वाहनांवरील हा तारा केवळ सजावट नाही तर पद, जबाबदारी आणि अधिकृत ओळखीचे एक महत्त्वाचे प्रतीक आहे.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
भारतीय लष्कराच्या वाहनांवरील तारे एक विशिष्ट ओळख चिन्ह म्हणून काम करतात जे वाहन वाहून नेण्यासाठी अधिकृत असलेल्या अधिकाऱ्याच्या पदाचे आणि ते अधिकृत कर्तव्यावर आहे की नाही हे दर्शवितात.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
हे तारे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नागरी वाहनांना लष्करी वाहनांपासून स्पष्टपणे वेगळे करतात, ज्यामुळे सुरक्षा, हालचाल आणि प्रोटोकॉलबाबत कोणताही गोंधळ होणार नाही याची खात्री होते.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
गणवेशावरील तारे अधिकाऱ्याच्या रँकचे संकेत देतात, मग ते लेफ्टनंट, मेजर किंवा जनरल असोत. वाहनांवरील तारे त्या वेळी वाहनाच्या वापराशी संबंधित असतात. याचा अर्थ असा की जर अधिकारी गणवेशात आणि कर्तव्यावर असेल तरच वाहनावर तारा लावला जातो.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
उतरताना किंवा कर्तव्याबाहेर असताना तारा काढून टाकला जातो. सैन्यात, कर्नल पदाच्या वरील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वाहनांवर तारे लावण्याची परवानगी आहे.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
हे ब्रिगेडियरपासून जनरलपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत वाहनांना लागू आहे. सुरक्षा संस्था आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांच्या रँकची त्वरित ओळख पटवता यावी यासाठी हे करण्यात आले आहे.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
लष्करप्रमुख, नौदलाचे अॅडमिरल आणि हवाई दलाचे एअर चीफ मार्शल यांच्या वाहनांवर चार तारे लावले जातात. लेफ्टनंट जनरल, व्हाइस अॅडमिरल आणि एअर मार्शल यांच्या वाहनांवर तीन तारे लावले जातात.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
दोन तारे मेजर जनरल, रिअर अॅडमिरल आणि एअर व्हाइस मार्शलसाठी असतात, तर एक तारा ब्रिगेडियर, कमोडोर आणि एअर कमोडोर यांच्या वाहनांवर लावला जातो.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
कधीकधी त्यांच्यासोबत एक लहान त्रिकोणी किंवा आयताकृती ध्वज असतो, जो सेवा शाखेची ओळख पटवतो. लष्करी वाहनांच्या नंबर प्लेटवरील बाणाचे चिन्ह, ज्याला रुंद बाण म्हणून ओळखले जाते.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
ते सूचित करते की, वाहन भारत सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाची मालमत्ता आहे. हे चिन्ह ब्रिटिश काळातील आहे आणि अजूनही ते सरकारी मालकीचे अधिकृत प्रतीक मानले जाते.
Indian Army Vehicle Star
ESakal
ZP & Panchayat Samiti members salary
ESakal