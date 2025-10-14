भगवान गौतम बुद्धांचे खरे वंशज कोण? सध्या ते कुठे आहेत..जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

सकाळ वृत्तसेवा
भगवान बुद्धाच्या वंशजांचा इतिहास अज्ञात आहे, कारण सिद्धार्थ गौतमाने सांसारिक संबंध सोडले होते.
Gautam Buddha Descendants
संन्यास घेण्यापूर्वी सिद्धार्थ हे पहिले कोसल देशाचे राजकुमार होते. त्यांच्या पत्नीचे नाव यशोधरा व पुत्राचे नाव राहुलचे होते.
Gautam Buddha's Family Life
बौद्ध धर्मात कोणताही देव नाही..तो अंतर्मनातील शुद्ध, निष्कलंक बुद्ध शोधण्याबद्दल आहे, जो सहानुभूती आणि सत्याचा प्रकाश आहे.
Uniqueness of Buddhism
विद्वान अभ्यासक असलेल्या सुबोध कुमार सिंग यांच्या मते, नेपाळच्या तराईतील थारू लोक बुद्धाचे वंशज आहेत, थारू हे संस्कृत 'स्थविर' (भिक्खू) पासून आलेले आहे.
Tharu People's Claim Lord Buddha Descendants
थारू लोक गरीबी, निरक्षरता आणि जमिनीच्या अभावामुळे त्रस्त आहेत, राजपूत आक्रमणांमुळे ते दबले गेले.
Tharu's Miserable Condition Gautam Buddha Descendants
उत्तर प्रदेशातील शाक्य कुळाचे शेतकरी हिंदू आहेत. ते बुद्धाला हिंदू देव म्हणून पूजतात, पण बहुतेकांना वंशावळ मिळाली नाहीये; काहीजण बौद्ध धर्माकडे वळलेत.
Shakya Clan in India Lord Buddha Descendants
अभिनेते जॅक्सन अँथनी यांच्या मते, श्रीलंकेच्या हम्बनटोटा जिल्ह्यातील राजपक्षे बुद्धाचे वंशज आहेत.
Rajapaksas in Sri Lanka Lord Gautam Buddha Descendants
बुद्धाचे पुत्र राहुल भिक्खू झाले आणि अर्हत झाले, निर्वाण मिळवले पण मुलबाळ नसल्याने वंशज नसण्याची शक्यता आहे.
Rahula's Monastic Life Lord Gautam Buddha Descendants
बर्माच्या शेवटच्या राजघराण्याने बुद्धाचे वंशज असल्याचा दावा करून आध्यात्मिक श्रेष्ठता सांगितली, जसे शिया इस्लाममध्ये मुहम्मदाचे वंशजांना विशेष स्थान आहे.
Political Claims Lord Gautam Buddha Descendants
बौद्ध धर्मात रक्तवंश नव्हे तर अंतर्मनातील बुद्ध जागृत करण्यावर भर आहे. कोणीही निर्वाण मिळवून बुद्ध होऊ शकतो म्हणून आंतरिक प्रकाश असावा.
Spiritual Descendants Lord Gautam Buddha
India situation in Mughal Empire Historical photos
