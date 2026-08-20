पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर कोणी बांधले? 900 वर्षांचा इतिहास जाणून घ्या

Aarti Badade

पंढरपूरचा पहिला उल्लेख

भारतीय संस्कृती कोशानुसार, पंढरपूरचा उल्लेख इ.स. ५१५ मध्ये राष्ट्रकूट राजा अविधेयच्या ताम्रपटात ‘पांडरंगपल्ली’ असा आढळतो.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

मंदिराची सुरुवात कधी झाली?

उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदीनुसार, इ.स. ११८९ मध्ये पंढरपुरात विठ्ठलाचे पहिले छोटे मंदिर उभारले गेले.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

मंदिराला मिळाले राजाश्रय

इ.स. १२३७ मध्ये होयसळ यादव राजा वीर सोमेश्वर यांनी मंदिरासाठी कर्नाटकातील एका गावाचे दान दिल्याची नोंद आहे.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

मंदिराचा विस्तार

इ.स. १२७३ मध्ये यादव राजा रामचंद्रदेव आणि त्यांचे करणाधिपती हेमाद्रीपंडित यांनी मंदिराच्या विस्ताराला हातभार लावला.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

अनेक शतकांत झाले बदल

यानंतर १६व्या, १७व्या आणि १८व्या शतकात मंदिरात वेळोवेळी नूतनीकरण आणि विविध बांधकामे करण्यात आली.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

विठ्ठल टेकडीवरील मंदिर

पंढरपूरच्या मध्यवर्ती भागातील उंच जागेवर असलेले हे पूर्वाभिमुख मंदिर पूर्वीपासून ‘विठ्ठल टेकडी’ म्हणून ओळखले जाते.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

मंदिराला नऊ दरवाजे

मंदिराला पूर्व, दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तर दिशांना मिळून एकूण नऊ प्रवेशद्वार आहेत, त्यापैकी ‘नामदेव पायरी’ विशेष प्रसिद्ध आहे.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

नामदेव पायरीचे महत्त्व

पूर्वेकडील महाद्वाराच्या पहिल्या पायरीशी संत नामदेवांची समाधी जोडली गेल्याने तिला ‘संत नामदेवांची पायरी’ असे म्हटले जाते.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

सोळाखांबी मंडप

मंदिरातील सोळाखांबी मंडप १६ दगडी खांबांवर उभा असून, त्यावर महाभारतातील प्रसंगांची शिल्पे पाहायला मिळतात.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

मंदिराचे शिखर

गर्भगृहावरील त्रिस्तरीय शिखराची उंची सुमारे ४८ फूट असून, सध्याचे मराठा स्थापत्यशैलीतील शिखर १८३० मध्ये बांधले गेले.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

वारीची शेकडो वर्षांची परंपरा

अभ्यासकांच्या मते, आषाढी आणि कार्तिकी वारीची परंपरा किमान तेराव्या शतकापासून सुरू असल्याचे ऐतिहासिक उल्लेख आढळतात.

Pandharpur Vitthal Temple 900-Year History

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Sakal

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Sakal

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