जगात सगळ्यात पहिलं लग्न कुणाचं झालेलं? नाव जाणून शॉक व्हाल

Saisimran Ghashi
पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या इतिहासात एक असा गूढ आणि रोमांचक प्रेमविवाह लपलेला आहे, ज्याची कहाणी ऐकून तुमचे डोळे नक्कीच विस्फारतील.
सुरुवातीलाच रहस्य उघड न करता, एका वळणावर नेणाऱ्या या पहिल्या पाश्चात्त्य प्रेमविवाहाची रंजक कहाणी
पाश्चात्त्य पौराणिक कथेत प्रियकर राजकन्येच्या प्रेमात पडला, पण तो फक्त रात्रीच्या अंधारातच भेटत असे.
गूढ प्रियकराने लग्नासाठी अट घातली की, “तू कधीही माझा चेहरा प्रकाशात पाहू नकोस.”
सुखी संसारानंतर राजकन्येला कुतूहल वाटले आणि तिने झोपलेल्या प्रियकराचा चेहरा दिवा लावून पाहिला.
तो साधा माणूस नव्हता, तर प्रेमदेव इरॉस (क्युपिड) होता आणि राजकन्या सायकी (Psyche) होती.
चेहरा पाहिल्याने इरॉस निघून गेला आणि त्याची आई देवी ऍफ्रोडायटीने मानवी सुनेला स्वीकारण्यास विरोध केला
पतीला परत मिळवण्यासाठी सायकीने सासूच्या कठीण परीक्षा पूर्ण केल्या, यात पाताळ लोकातही जावे लागले.
सायकीचे अथांग प्रेम आणि कष्ट पाहून देवराज झ्यूस विरघळला आणि त्याने दोघांच्या विवाहाला मान्यता दिली.
झ्यूसने सायकीला अमरत्वाचे पेय पाजले आणि इरॉस-सायकी हा पाश्चात्त्य संस्कृतीतील पहिला अमर प्रेमविवाह ठरला.
