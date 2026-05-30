जगात सगळ्यात पहिलं लग्न कुणाचं झालेलं? नाव जाणून शॉक व्हाल

Saisimran Ghashi

रोमांचक प्रेमविवाह

पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या इतिहासात एक असा गूढ आणि रोमांचक प्रेमविवाह लपलेला आहे, ज्याची कहाणी ऐकून तुमचे डोळे नक्कीच विस्फारतील.

पहिल्या प्रेमविवाहाची कहाणी

सुरुवातीलाच रहस्य उघड न करता, एका वळणावर नेणाऱ्या या पहिल्या पाश्चात्त्य प्रेमविवाहाची रंजक कहाणी

एका अदृश्य प्रेमाची सुरुवात


पाश्चात्त्य पौराणिक कथेत प्रियकर राजकन्येच्या प्रेमात पडला, पण तो फक्त रात्रीच्या अंधारातच भेटत असे.

प्रियकराची रहस्यमयी अट


गूढ प्रियकराने लग्नासाठी अट घातली की, “तू कधीही माझा चेहरा प्रकाशात पाहू नकोस.”

संशयाने घातलेला खेळ


सुखी संसारानंतर राजकन्येला कुतूहल वाटले आणि तिने झोपलेल्या प्रियकराचा चेहरा दिवा लावून पाहिला.

समोर आलेला धक्कादायक चेहरा


तो साधा माणूस नव्हता, तर प्रेमदेव इरॉस (क्युपिड) होता आणि राजकन्या सायकी (Psyche) होती.

सासूचा भयानक छळ


चेहरा पाहिल्याने इरॉस निघून गेला आणि त्याची आई देवी ऍफ्रोडायटीने मानवी सुनेला स्वीकारण्यास विरोध केला

मृत्यूच्या दारातील परीक्षा


पतीला परत मिळवण्यासाठी सायकीने सासूच्या कठीण परीक्षा पूर्ण केल्या, यात पाताळ लोकातही जावे लागले.

देवांच्या राजाचा सर्वोच्च न्याय


सायकीचे अथांग प्रेम आणि कष्ट पाहून देवराज झ्यूस विरघळला आणि त्याने दोघांच्या विवाहाला मान्यता दिली.

पाश्चात्त्य संस्कृतीचा पहिला अमर विवाह


झ्यूसने सायकीला अमरत्वाचे पेय पाजले आणि इरॉस-सायकी हा पाश्चात्त्य संस्कृतीतील पहिला अमर प्रेमविवाह ठरला.

