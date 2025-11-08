शॅम्पूची कल्पना कुणाला सुचली? तो पहिल्यांदा कसा आणि कुठे तयार करण्यात आला?

Mansi Khambe

शाम्पूची उत्पत्ती

कल्पना करा जर तुम्हाला सांगितले की, आज जग केस धुण्यासाठी वापरत असलेल्या शाम्पूची उत्पत्ती बिहारमध्ये झाली, तर तुम्हाला सुरुवातीला विश्वास बसणार नाही.

ऐतिहासिक नोंद

पण हा जोक नाही तर एक ऐतिहासिक नोंद आहे. ही कथा शेख दिन मोहम्मदची आहे. ज्याचा जन्म पटना येथील एका न्हावी कुटुंबात झाला.

केसांची काळजी

त्यांनी केवळ स्थानिक केसांची काळजी घेण्याची रेसिपी शोधून काढली नाही तर ती युरोपमध्येही आणली. त्यांनी "चंपी" किंवा डोक्याच्या मालिशला एका कलाकृतीत रूपांतरित केले जे नंतर आधुनिक "शॅम्पू" मध्ये विकसित झाले.

मूळ बिहारमध्ये

म्हणूनच जग दररोज वापरत असलेल्या या शब्दाचे मूळ बिहारमध्ये आहे. ते वर्ष होते १७५९, आणि भारत ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली होता.

शेख दीन मोहम्मद

शेख दीन मोहम्मद नावाच्या एका मुलाचा जन्म पटना येथील एका सामान्य न्हावी कुटुंबात झाला. लहानपणापासूनच त्याला केसांची मालिश आणि काळजी घेण्याची आवड होती.

एकमेव मार्ग

तो अनेकदा त्याचे वडील ग्राहकांच्या केसांना मालिश करताना पाहत असे आणि विचार करत असे की केसांची काळजी घेण्यासाठी फक्त तेल हा एकमेव मार्ग आहे का?

प्रेरणा

या प्रश्नाने त्याला असा शोध लावण्याची प्रेरणा दिली जी जगभरातील केसांची कहाणी बदलून टाकेल. तरुणपणीच त्याने औषधी वनस्पती आणि नैसर्गिक घटकांवर प्रयोग करायला सुरुवात केली.

एक अद्वितीय हर्बल मिश्रण

त्याला आढळले की भारतीय परंपरेतील कडुनिंब, रीठा, शिकाकाई, तुळशी आणि इतर अनेक औषधी वनस्पती केसांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत. हळूहळू, त्याने या घटकांचा वापर करून एक अद्वितीय हर्बल मिश्रण विकसित केले.

मिश्रण टाळूला लावले

जेव्हा हे मिश्रण टाळूला लावले गेले. कोमट पाण्याने धुतले गेले तेव्हा केस पूर्वीपेक्षा अधिक मऊ आणि चमकदार दिसू लागले. ही आधुनिक "शॅम्पू" ची सुरुवात होती.

ब्रिटिश सैन्य

शेख दीन मोहम्मद यांनी केवळ या तंत्राचा प्रयोग केला नाही तर त्याचे विज्ञान आणि व्यवसायात रूपांतर केले. १७८० च्या दशकात, ते ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कॅप्टन बेकर यांच्यासोबत इंग्लंडला गेले.

ओळख जनतेसमोर

तिथे त्यांनी भारतीय चंपी तंत्राची ओळख जनतेसमोर करून दिली. त्यांनी सांगितले की पारंपारिक भारतीय डोक्याची मालिश औषधी वनस्पतींसह शरीर आणि मन दोघांसाठी कशी फायदेशीर आहे.

भारतीय चंपी

या चँपी तंत्राला इंग्लंडमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. हळूहळू, त्याला शॅम्पू बाथ असे एक नवीन नाव देण्यात आले. त्यानंतर शेख दीन मोहम्मद यांनी १८१४ मध्ये ब्राइटनमध्ये एक स्पा सेंटर उघडले.

औषधी बाथ

ज्यामध्ये भारतीय औषधी बाथ दिले जात होते. त्यावेळी ही पद्धत युरोपमध्ये खूप लोकप्रिय झाली होती. इंग्लंडची राणी देखील त्यांच्या ग्राहकांमध्ये होती. त्यांनी संपूर्ण युरोपमध्ये भारतीय हर्बल सूत्रे आणि मालिश तंत्रांचा प्रसार केला.

