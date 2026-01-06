जगातील सर्वात महागडा घटस्फोट कोणी घेतला? किती पोटगी द्यावी लागली होती?

Mansi Khambe
जगभरात अनेक हाय-प्रोफाइल जोडपी आहेत ज्यांचे घटस्फोट इतके महागडे होते की त्यांनी सर्वात महागड्या घटस्फोटांचे विक्रम प्रस्थापित केले.
या घटस्फोटांमध्ये कोट्यवधी नव्हे तर अब्जावधी डॉलर्सच्या पोटगी आणि मालमत्तेचे विभाजन होते. तर, जगातील सर्वात महागड्या घटस्फोटांवर एक नजर टाकूया आणि त्यांना किती पोटगी द्यावी लागली.
मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स आणि मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांनी २७ वर्षांच्या लग्नानंतर २०२१ मध्ये घटस्फोट घेतला. अहवालांनुसार हा आतापर्यंतचा सर्वात महागडा घटस्फोट मानला जातो.
या तडजोडीत अंदाजे $७६ अब्ज किमतीच्या मालमत्तेची विभागणी झाली असल्याचा अंदाज आहे. मेलिंडाला केवळ मोठी रक्कमच मिळाली नाही तर अब्जावधी डॉलर्सचे शेअर्सही मिळाले.
बिल गेट्स हे त्यावेळी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक होते म्हणून हा घटस्फोट इतका महागडा मानला जात होता. दोन्ही पुरुषांकडे अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता, गुंतवणूक आणि शेअर्स होते.
जे घटस्फोटादरम्यान विभागले गेले होते. म्हणूनच हा खटला केवळ वैयक्तिक बिघाड नव्हता तर आर्थिक इतिहासही बनला. २०१९ मध्ये अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांनी मॅकेन्झी स्कॉटला घटस्फोट दिला.
या समझोत्यानंतर, मॅकेन्झीला अमेझॉनच्या ४% शेअर्स मिळाले. ज्याची किंमत त्यावेळी अंदाजे $३८ अब्ज होती. या घटस्फोटामुळे मॅकेन्झी जगातील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी एक झाली.
१९९९ मध्ये फ्रेंच-अमेरिकन उद्योगपती अॅलेक वाइल्डन्स्टाईन यांनी जोसेलिन वाइल्डन्स्टाईन यांना घटस्फोट दिला. २१ वर्षांच्या लग्नानंतर, जोसेलिन यांना सुमारे $३.८ अब्ज पोटगी मिळाली.
त्यावेळी हा जगातील सर्वात महागड्या घटस्फोटांपैकी एक मानला जात होता. मीडिया टायकून रूपर्ट मर्डोक यांनी १९९९ मध्ये त्यांच्या पत्नीला घटस्फोट दिला. त्यांच्याकडे अंदाजे १.७ अब्ज डॉलर्सची संपत्ती होती.
पॅसिफिक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कंपनीचे सह-संस्थापक बिल ग्रॉस यांचा २०१७ मध्ये घटस्फोट झाला. अहवालानुसार त्यांच्या पत्नीला सेटलमेंटमध्ये अंदाजे १.३ अब्ज डॉलर्स मिळाले.
घटस्फोट खूप वादग्रस्त होता आणि बराच काळ मथळ्यांमध्ये राहिला. माजी फॉर्म्युला वन बॉस बर्नी एक्लेस्टोनचा स्लाविका रॅडिकशी घटस्फोट खूप महागात पडला.
स्लाविकाला सेटलमेंटमध्ये अंदाजे $१.२ अब्ज मिळाले. या पोटगीमुळे ती ब्रिटनमधील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी एक बनली.
