उंदीर कारणीभूत ठरले अन्... नारळ तेलाच्या बाटलीचा गोल आकार का असतो?

Mansi Khambe
आपल्यापैकी अनेकांनी केसांना आणि शरीराला नारळाचे तेल लावले असेल. हे प्रत्येक भारतीय घरात सामान्य तेल आहे, पण तुम्हाला माहित आहे का की नारळाचे तेल मूळतः टिन कॅनमध्ये येत असे?
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
जेव्हा नारळाचे तेल टिन कॅनमधून प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये बदलण्याची कल्पना आली तेव्हा त्यांना एक विचित्र समस्या आली. उंदीर.
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
उंदीर चौकोनी नारळाच्या तेलाच्या बाटल्या चावू लागले किंवा चावू लागले. ज्यामुळे दुकानदारांचे मोठे नुकसान झाले.
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
जेव्हा कंपन्यांनी टिन कॅनमधून खोबरेल तेल काढून चौकोनी प्लास्टिकच्या डब्यात भरण्यास सुरुवात केली. तेव्हा उंदीर दुकानांमध्ये ठेवलेल्या सर्व डब्यांवर चावू लागले.
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
ज्यामुळे दुकानदारांचे मोठे नुकसान झाले. दुकानांमध्ये आणि गोदामांमध्ये साठवलेले नारळ तेलाचे चौकोनी प्लास्टिकचे डबे उंदरांच्या हल्ल्यासाठी अयोग्य ठरत होते.
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
उंदीर या चौकोनी डब्यांमधून सहज चावू शकत होते. नारळाच्या तेलाच्या वासाने आकर्षित होऊन ते त्या डब्यांकडे चावू लागले. कॅनच्या गोल आकारामुळे उंदीर त्यांच्या दातांमध्ये सहजपणे अडकू शकत नव्हते.
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
कारण उंदीर चौकोनी आकाराच्या कॅनच्या कडा सहजपणे चावू शकत होते. शिवाय, बाटल्यांचे पॅकेजिंग तेल बाहेर पडू नये म्हणून डिझाइन केले होते.
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
उंदरांच्या या समस्येने त्रस्त होऊन मॅरिको नावाच्या कंपनीने चौकोनी आकाराच्या प्लास्टिकच्या डब्यांऐवजी गोल आकाराच्या प्लास्टिकच्या डब्यात नारळाचे तेल भरण्यास सुरुवात केल
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
मॅरिको ही अशी कंपनी आहे जिचे नारळ तेल आपण सर्वजण आपल्या केसांना आणि शरीराला लावण्यासाठी वापरतो. पॅराशूट नारळ तेल हा या कंपनीचा एक ब्रँड आहे.
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
तो भारतात नारळ तेलाच्या श्रेणीत खूप लोकप्रिय आहे. मॅरिको कंपनीने केलेल्या या छोट्याशा अभियांत्रिकी बदलामुळे उंदरांपासून तेल वाचले. आज प्रत्येक ब्रँडचे नारळ तेल गोल बाटलीत येते याचे हेच कारण आहे.
Coconut Oil Bottle Shape
ESakal
Electricity Use
ESakal