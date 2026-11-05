फटाक्यांचा शोध कोणी लावला?

Aarti Badade

दिवाळीत फटाके फोडण्याची परंपरा

दिवे, पणत्या आणि आकाशकंदिलांसोबत फटाक्यांची आतषबाजीही दिवाळीच्या उत्सवाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे.

china Invented Firec rackers

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Sakal

फटाक्यांचा शोध सर्वप्रथम चीनमध्ये

फटाक्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या गनपावडरचा शोध सर्वप्रथम चीनमध्ये लागला आणि सुरुवातीला तिचा वापर लष्करी कामांसाठी केला जात होता.

china Invented Firec rackers

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Sakal

भारतात फटाक्यांचा वापर कधी सुरू झाला?

इतिहासकार पी. के. गोडे यांच्या मते, भारतात १४व्या शतकात फटाक्यांचा वापर सुरू झाला असावा.

china Invented Firec rackers

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Sakal

विजयनगरच्या दरबारातही झाली आतषबाजी

१४४३ मध्ये विजयनगरचा राजा दुसरा देवराय यांच्या दरबारात महानवमीच्या उत्सवासाठी फटाके वापरल्याची नोंद प्रवासी अब्दुर रज्जाक यांनी केली आहे.

china Invented Firec rackers

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Sakal

लग्नसमारंभातही फटाक्यांची आतषबाजी

मध्ययुगीन काळात लग्न आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये रॉकेट, फटाके आणि आतषबाजीचा वापर मनोरंजनासाठी केला जात होता.

china Invented Firec rackers

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Sakal

फटाक्यांसाठी खर्च केले होते ८० हजार रुपये

१६०९ मध्ये विजापूरचा सुलतान इब्राहिम आदिलशहा याने मुलीच्या लग्नात फटाक्यांसाठी ८० हजार रुपये खर्च केल्याची इतिहासात नोंद आहे.

china Invented Firec rackers

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Sakal

भारतात फटाक्यांचे कारखाने कधी सुरू झाले?

१९व्या शतकात कोलकाता येथे भारतातील पहिला फटाक्यांचा कारखाना सुरू झाला आणि पुढे तामिळनाडू फटाके निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनले.

china Invented Firec rackers

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Sakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घोड्यांची नावे काय होती?

names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses

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Sakal

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