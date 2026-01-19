बंदुकांचा शोध कुणी लावला? त्या पहिल्यांदा कोणाविरुद्ध वापरल्या गेल्या? जाणून घ्या...

बंदुकांचा विचार

जेव्हा आपण बंदुकांचा विचार करतो तेव्हा आपल्याला अनेकदा मध्ययुगीन युरोप आणि आधुनिक युद्धाच्या प्रतिमा येतात. पण बंदुकांचे खरे मूळ पूर्वेकडे आहे.

तंत्रज्ञानाचा पाया

युरोपमध्ये बंदुका आणि तोफा येण्याच्या खूप आधी, चीनने बंदुकीच्या तंत्रज्ञानाचा पाया घातला होता. बंदुकीचा शोध चीनमध्ये लागला होता. त्याची उत्पत्ती नवव्या शतकात झाली आहे.

शक्तिशाली पदार्थ

अमरत्वाच्या अमृताचा शोध घेत असलेल्या ताओवादी किमयाशास्त्रज्ञांनी चुकून गंधक, कोळसा आणि सॉल्टपीटर यांचे मिश्रण करून बारूद शोधला. शाश्वत जीवनाऐवजी, त्यांनी मानवी इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली पदार्थांपैकी एक शोधून काढला.

लष्करी वापर

या शोधाचा लवकरच लष्करी वापर होऊ लागला. १० व्या आणि १२ व्या शतकादरम्यान, चिनी अभियंत्यांनी अग्निशामक भाला विकसित केला. हे जगातील पहिले बंदुकसारखे शस्त्र मानले जाते.

मातीचे तुकडे

त्यात भाल्याच्या टोकाला जोडलेली बांबू किंवा धातूची नळी होती. पेटवल्यावर त्यातून ज्वाला, धूर आणि कधीकधी मातीचे तुकडे, धातूच्या गोळ्या किंवा बाणांसारखे धारदार तुकडे बाहेर पडतात.

बंदुकांचा वापर

बंदुकांचा सर्वात जुना लष्करी वापर ११३२ मध्ये दयानच्या वेढा घेण्याच्या काळात झाला. या काळात, सॉन्ग राजवंशाच्या सैनिकांनी उत्तरेकडून जुर्चेन आक्रमणकर्त्यांविरुद्ध बंदुकांचा वापर केला.

चिनी शस्त्रे

नोंदी दर्शवितात की युद्धादरम्यान अशी सुमारे २० शस्त्रे तैनात करण्यात आली होती. १३ व्या शतकाच्या अखेरीस, चिनी शस्त्रे अग्निशामक भाल्यापासून खऱ्या बंदुकांमध्ये विकसित झाली.

हेलॉन्गजियांग हँड तोफ

ज्यात जगभरातील धातूच्या बॅरल आणि बोअरमध्ये बसवण्यासाठी डिझाइन केलेले प्रक्षेपण होते. १२८८ च्या सुमारास तयार झालेली हेलॉन्गजियांग हँड तोफ ही जगातील सर्वात जुनी जिवंत बंदुक मानली जाते.

मंगोल साम्राज्य

१३ व्या शतकात जेव्हा मंगोल साम्राज्य आशिया, मध्य पूर्व आणि युरोपच्या काही भागात पसरले तेव्हा बंदुका जगभरात पसरू लागल्या.

आधुनिक बंदुका

बंदुकींचे तंत्रज्ञान पश्चिमेकडे व्यापारी मार्गांवर आणि लष्करी मोहिमांमध्ये पसरले. कालांतराने, या सुरुवातीच्या चिनी शोधांचा विकास तोफा, बंदुका आणि अखेर आधुनिक बंदुकांमध्ये झाला.

