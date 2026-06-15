जीन्सचा शोध कुणी, कधी आणि कसा लावला? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe
आज जीन्स हे जगातील सर्वात लोकप्रिय कपड्यांपैकी एक आहे. ते सर्व वयोगटातील आणि व्यवसायातील लोकांकडून परिधान केले जाते.
Jeans invention
ESakal
जीन्स मूळतः फॅशनसाठी तयार केले गेले नव्हते. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात आव्हानात्मक काळात मजुरांसाठी एक मजबूत कामाचे कपडे म्हणून ते तयार केले गेले होते.
Jeans invention
ESakal
आधुनिक निळ्या जीन्सचा शोध लेव्ही स्ट्रॉस आणि जेकब डेव्हिस यांनी लावला. २० मे १८७३ रोजी, त्यांना तांब्याच्या खिळ्यांनी मजबूत केलेल्या डेनिम पँटसाठी अमेरिकेचे पेटंट मिळाले.
Jeans invention
ESakal
या शोधाने लेव्ही स्ट्रॉस अँड कंपनी आता जगभरात विकत असलेल्या जीन्सचा पाया घातला. त्यांच्या या शोधाने मजुरांची एक व्यावहारिक समस्या सोडवली. ज्यांचे कपडे जड काम करताना अनेकदा फाटत असत.
Jeans invention
ESakal
जीन्सचा शोध अमेरिकन गोल्ड रशच्या काळाशी घनिष्ठपणे जोडलेला होता. खाण कामगार, रेल्वे कामगार आणि मजुरांना अशा कपड्यांची गरज होती जे कठोर कामाच्या परिस्थितीला तोंड देऊ शकतील.
Jeans invention
ESakal
दिवसभर अवजारे आणि उपकरणे वाहून नेल्यामुळे त्यांच्या पॅन्ट अनेकदा खिशांभोवती आणि इतर ताण येणाऱ्या भागांत फाटत असत.
Jeans invention
ESakal
जेकब डेव्हिस यांच्या लक्षात ही वारंवार येणारी समस्या आली आणि त्यांनी त्यावर एक साधा पण अत्यंत प्रभावी उपाय शोधून काढला.
Jeans invention
ESakal
त्यांनी पँटचे कमकुवत भाग लहान तांब्याच्या रिव्हेट्सने अधिक मजबूत केले. याचा परिणाम म्हणून सर्वसाधारण कामाच्या पँटपेक्षा अधिक मजबूत आणि जास्त काळ टिकणारे कापड तयार झाले.
Jeans invention
ESakal
सामान्य मजूर आणि नागरिक बहुतेकदा लोकर, लिनन किंवा कॅनव्हासपासून बनवलेल्या विजार घालत असत. हे कापड मजबूत असले तरी, ते डेनिमपेक्षा साधारणपणे कमी आरामदायक होते.
Jeans invention
ESakal
१८व्या आणि १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला पुरुष सामान्यतः ब्रीचेस घालत असत. हे गुडघ्यापर्यंत पोहोचणारे घट्ट कपडे होते आणि ते सहसा लांब मोज्यांसोबत घातले जात असत.
Jeans invention
ESakal
औद्योगिक कामगार, खाण कामगार आणि रेल्वे मजूर अनेकदा जाड कॅनव्हास किंवा डंगरी कापडाचे जड ओव्हरऑल्स घालत असत.
Jeans invention
ESakal
Drinking Tea Relief from mental fatigue
ESakal