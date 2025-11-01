मिक्सरचा शोध कोणी लावला? जाणून घ्या या अद्भुत शोधामागचा इतिहास

सकाळ डिजिटल टीम

इतिहास

मिक्सरचा शोध कोणी, कधी आणी कसा लावला या मगचा इतिहास काय आहे जाणून घ्या.

Mixer

|

sakal 

सुरुवातीचा शोध

शोधक: राल्फ कोलिअर (Ralph Collier)

वर्ष: १८५६

स्वरूप: रोटेटिंग पार्टस् असलेले (फिरणारे भाग) पहिले हाताने चालणारे (Hand-cranked) एग बीटर (Egg Beater) त्यांनी पेटंट केले. हे आधुनिक मिक्सरचे सर्वात प्राथमिक स्वरूप होते.

Mixer

|

sakal 

पहिले इलेक्ट्रिक मोटार मिक्सर

शोधक: रूफस ईस्टमन (Rufus Eastman)

वर्ष: १८८५

स्वरूप: अमेरिकन शोधक रूफस ईस्टमन यांनी इलेक्ट्रिक मोटार वापरलेले पहिले ज्ञात मिक्सर बनवले, जे क्रीम, अंडी आणि लिकर मिसळण्यासाठी होते.

Mixer

|

sakal 

स्टँड मिक्सरचा शोध

शोधक: हर्बर्ट जॉनस्टन (Herbert Johnston)

वर्ष: १९०८

पार्श्वभूमी: होबार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचे (Hobart Manufacturing Company) अभियंते हर्बर्ट जॉनस्टन यांनी एका बेकरीत बेकरला कठीणपणे पीठ मळताना पाहून या मिक्सरची कल्पना केली.

Mixer

|

sakal 

पहिले व्यावसायिक मॉडेल

वर्ष: १९१४

स्वरूप: जॉनस्टन यांनी बनवलेले ८० क्वार्ट (सुमारे ८० लिटर) क्षमतेचे हे मोठे मॉडेल व्यावसायिक बेकऱ्यांमध्ये आणि यूएस नेव्हीच्या (US Navy) जहाजांवर वापरले जाणारे स्टँडर्ड उपकरण बनले.

Mixer

|

sakal 

घरगुती बाजारात प्रवेश

वर्ष: १९१९

उत्पादन: जॉनस्टन यांची कंपनी 'होबार्ट'ने घरगुती वापरासाठी 'KitchenAid Food Preparer' (किचनएड फूड प्रिपेरर) नावाचे लहान (१० क्वार्ट) मॉडेल बाजारात आणले.

Mixer

|

sakal 

पहिले इलेक्ट्रिक हँड मिक्सर

कंपनी: सनबीम कॉर्पोरेशन (Sunbeam Corporation)

वर्ष: १९५३

स्वरूप: घरगुती वापरासाठीचे पहिले इलेक्ट्रिक हँड मिक्सर सनबीम कंपनीने पेटंट केले. हे कॉम्पॅक्ट आणि वापरण्यास सोपे होते.

Mixer

|

sakal 

तंत्रज्ञानाचे वैशिष्ट्य

स्टँड मिक्सरमधील 'प्लॅनेटरी ॲक्शन' (Planetary Action) या तंत्रज्ञानामुळे मिक्सिंग बीटर एका दिशेने फिरते आणि बीटर होल्डर (Mixing Head) दुसऱ्या दिशेने फिरते, ज्यामुळे भांड्यातील प्रत्येक भागातील घटक प्रभावीपणे मिसळले जातात.

Mixer

|

sakal 

आजचे स्वरूप

मिक्सरचे मेकॅनिक्स फारसे बदलले नसले तरी, आज ते मिक्सर ग्राइंडर, ज्युसर मिक्सर ग्राइंडर (Mixer Grinder) आणि विविध अटॅचमेंट्ससह (Attachments) अनेक स्वरूपात उपलब्ध आहेत, जे स्वयंपाकघरातील अनेक कामे सोपी करतात.

Mixer

|

sakal 

फ्रिज भिंतीपासून किती अंतरावर असावा?

refrigeratorcare tips

|

Sakal

येथे क्लिक करा