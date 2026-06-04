पनीरचा शोध कोणी लावला? वाचा इतिहास?

Aarti Badade

पनीर

सण-समारंभ असो वा हॉटेलमधील जेवण, पनीर टिक्का किंवा मटर पनीरसारख्या पदार्थांशिवाय खाद्यप्रेमींचे बेत पूर्ण होत नाहीत.

History of paneer

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Sakal

काही इतिहासकारांच्या मते

त्या काळात बंगालमध्ये दुधात सायट्रिक ॲसिड मिसळून दूध फाडण्याची आणि त्यापासून पनीर (छेना) बनवण्याची पद्धत पोर्तुगीजांनी सुरू केली.

History of paneer

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Sakal

मूळ पर्शियन भाषेतून

भारतात ज्याला आपण पनीर म्हणतो, त्याला पर्शियन भाषेतून नाव मिळाले आहे आणि परदेशात त्याची ओळख 'कॉटेज चीज' म्हणून आहे.

History of paneer

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Sakal

पोर्तुगीजांनी

आज जगभरात विविध चविष्ट रेसिपीज बनवून पनीरला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याचे काम भारतीय आचारी आणि खाद्यसंस्कृतीने केले आहे.

History of paneer

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Sakal

पोर्तुगीजांच्या आधी मुघल सम्राट अकबर

काही इतिहासकारांच्या मते पोर्तुगीज भारतात येण्यापूर्वीच मुघल काळात विविध शाही पक्वान्नांमध्ये पनीरचा वापर केला जात होता.

History of paneer

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Sakal

इसवीसन पूर्व ७ व्या-८ व्या शतकात

भारतातील अत्यंत प्राचीन अशा संस्कृत भाषेतील चरकसंहिता ग्रंथात दूध फाडून औषधी आणि आहारासाठी पदार्थ बनवण्याची पद्धत लिहिलेली आहे.

History of paneer

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Sakal

ग्रंथात

ग्रंथात दूध उकळताना त्यात काही द्रव्य टाकून दूध फाडण्याच्या या प्रक्रियेला ‘तक्राकुर्चिका’ म्हटले गेले आहेयाचा शोध भारतात खूप आधीच लागला होता.

History of paneer

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Sakal

कॅल्शियम आणि प्रोटीन

शोध कोणीही लावला असला, तरी आज पनीर हे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आणि भारतीय स्वयंपाकघरातील एक अढळ घटक बनले आहे.

History of paneer

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Sakal

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Moringa leaf powder benefits

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Sakal

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