Christmas 2025: सँटा क्लॉजचा शोध कोणी लावला?

Anushka Tapshalkar
आज आपण ओळखतो तो सँटा क्लॉज एका व्यक्तीने “शोधलेला” नसून, तो शतकानुशतके घडत गेलेल्या कथांचा परिणाम आहे.
Who Invented Santa Claus
1931 मध्ये कोका-कोलाने कलाकार हॅडन सँडब्लोम यांना जाहिरातीसाठी सँटा क्लॉजचं चित्र तयार करण्याचं काम दिलं.
Big Role Played By Coca Cola
लाल वस्त्र, पांढरी दाढी, गुलाबी गाल आणि हसरा चेहरा; सँडब्लोमच्या चित्रांमुळेच आजचा आधुनिक सँटा प्रसिद्ध झाला आहे.
Today's Well Known Santa
सँटा क्लॉजची मुळं इ.स. 280 च्या सुमारास जगलेल्या सेंट निकोलस या साधूशी जोडली जातात.
Story of Santa Claus
सेंट निकोलस हे सध्याच्या तुर्कीतील लायसिया भागात राहणारे दयाळू साधू होते, जे गरिबांना आणि आजारी लोकांना मदत करण्यासाठी प्रसिद्ध होते.
Who Was Saint Nicolas
त्यांच्या उदार स्वभावामुळे कॅथोलिक चर्चने सेंट निकोलस यांना मुलांचा संरक्षक संत घोषित केलं.
Saint Who Protect Kids
नेदरलँड्समध्ये सेंट निकोलसला ‘सिंटरक्लास’ म्हणतात. 5 डिसेंबरच्या रात्री मुलं बूट बाहेर ठेवतात, ज्यात सकाळी भेटवस्तू आणि गोड पदार्थ मिळतात — इथूनच ‘Santa Claus’ हे नाव रूढ झालं.
Netherland's Sinterklass's Tradition
