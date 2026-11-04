ट्रॅक्टरचा शोध कोणी लावला?

Aarti Badade
पूर्वी शेतीची बहुतांश कामे जनावरांच्या मदतीने केली जात होती, मात्र ट्रॅक्टरमुळे ही कामे अधिक सोपी आणि जलद झाली.
tractor invention history
Sakal
१९व्या शतकाच्या सुरुवातीला वाफेच्या इंजिनावर चालणारी कृषी उपकरणे वापरात येऊ लागली.
tractor invention history
Sakal
१९०३ मध्ये अमेरिकेतील चार्ल्स डब्ल्यू. हार्ट आणि चार्ल्स एच. पार यांनी दोन सिलिंडरच्या इंजिनावर चालणारा ट्रॅक्टर तयार केला.
tractor invention history
Sakal
१८३७ मध्ये जॉन डीयर यांनी स्टीलचा नांगर तयार केला, ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढवण्यास मदत झाली.
tractor invention history
Sakal
सुरुवातीला ट्रॅक्टरला स्टीलची चाके होती, मात्र १९३० नंतर त्यामध्ये रबरी चाकांचा वापर सुरू झाला.
tractor invention history
Sakal
जॉन डीयर कंपनीने ४० अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमता असलेले 'मॉडेल आर' सादर केले, जे पहिले डिझेल ट्रॅक्टर होते.
tractor invention history
Sakal
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतात ट्रॅक्टरचा वापर वाढू लागला आणि १९५० ते १९६० या दशकांत देशात ट्रॅक्टरचे उत्पादन सुरू झाले.
tractor invention history
Sakal
Dhanteras auspicious items
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