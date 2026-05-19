मोटेगावरचा १०० कोटींचा बाजार, देशातल्या क्लासेसचं मार्केट किती कोटींचं?

Shubham Banubakode
NEET पेपर लीक प्रकरणी लातूरमधील आरसीसी क्लासेसचे संचालक मोटेगावर यांना अटक करण्यात आली आहे.
या कारवाईनंतर कोचिंग उद्योगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच या उद्योगांच्या आर्थिक उलाढालीचीही चर्चा होताना दिसते.
एका रिपोर्टनुसार, देशातील कोचिंग क्लासेसची वार्षिक आर्थिक उलाढाल ही जवळपास २० हजार कोटींच्या वर आहे.
मुंबई पुण्यासह आता छोट्या शहरातही कोचिंग क्लासेसचे मोठे नेटवर्क उभे राहिले आहे.
दरवर्षी जवळपास २२ लाख विद्यार्थी NEETची परीक्षा देतात, त्यापैकी फक्त १ लाख विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळते.
लाखो विद्यार्थी कॉलेजपेक्षा खासगी कोचिंग क्लासेसवर अवलंबून असतात. क्लासशिवाय IIT-JEE-NEET मध्ये यश मिळणं कठीण आहे, असं त्यांना वाटतं.
मोठमोठे ब्रँडेड क्लासेस “१०० टक्के प्रवेश” अशी जाहिरात देतात. यासाठी दोन ते तीन लाखांपर्यंत फी आकारली जाते.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी राहण्याची, जेवणाची आणि शिक्षणाची सोय एकाच कॅम्पसमध्ये दिली जाते.
काही कोचिंग संस्थांवर जुनिअर कॉलेजशी संगनमत करून विद्यार्थ्यांचे फक्त नावापुरते प्रवेश दाखवल्याचे आरोप आहेत.
