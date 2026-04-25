गँगवॉरच्या सावलीतून IPL च्या मैदानात! अकील होसैनची थरारक कहाणी

सकाळ डिजिटल टीम

क्रिकेट

जिथे रोज गोळ्यांचा आवाज यायचा, तिथून एक मुलगा क्रिकेटच्या मैदानावर पोहोचला!

‘स्पिन किंग’

वानखेडेवर मुंबईच्या फलंदाजांना आपल्या फिरकीवर नाचवणारा हा CSK चा नवा ‘स्पिन किंग’ कोण?

अकेल होसेन

तो म्हणजे अकेल होसेन ज्याची कहाणी अंगावर शहारे आणणारी आहे!

त्रिनिदाद

त्रिनिदादमध्ये वाढलेला अकील अशा भागातून आला, जिथे गँगवॉर आणि हिंसा रोजची गोष्ट होती.

वाट

जिथे मुलांच्या हातात बॅटपेक्षा बंदुका जास्त दिसायच्या, तिथून त्याने क्रिकेटची वाट निवडली.

‘इम्पॅक्ट प्लेयर

त्याला ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’ म्हणून संधी दिली आणि त्याने ती सोन्यात बदलली.

विकेट्स

४ ओव्हर्समध्ये फक्त १७ रन देत ४ विकेट्स घेत त्याने सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांना बाद केलं.

वातावरण

गँगवॉरसारख्या वातावरणातून बाहेर पडून आयपीएल गाजवणाऱ्या अकीलची ही कहाणी खरंच सॅल्यूट करण्यासारखी आहे.

