अभिनय सोडला अन् नगरसेविका बनली, कार्यालयात चालयचा भलताच प्रकार, कोण आहे अनन्या बॅनर्जी?

Shubham Banubakode

अभिनेत्री ते नगरसेविका

कोलकाता मनपाच्या वॉर्ड क्र. १०९ च्या नगरसेविका अनन्या बॅनर्जी यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी अभिनेत्री आणि मॉडेल म्हणून काम केलं आहे.

Who is Ananya Banerjee?

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'मिस कलकत्ता'

सन २००० मध्ये 'मिस कलकत्ता'चा मानाचा किताब पटकावल्यानंतर अनन्या बॅनर्जी चर्चेत आल्या. त्यानंतर त्यांनी राजकारणाकडे वाटचाल केली.

Who is Ananya Banerjee?

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esakal

टीएमसीमधील महिला चेहरा

तृणमूल काँग्रेसच्या सक्रिय नेत्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनन्या यांनी महिला विकासाशी संबंधित विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.

Who is Ananya Banerjee?

|

esakal

भाजप कार्यकर्त्यांचा आरोप

अलीकडेच भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कार्यालयात प्रवेश करून अनेक धक्कादायक वस्तू आढळल्याचा दावा केला, ज्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.

Who is Ananya Banerjee?

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esakal

कंडोम अन् मसाज मशीन

त्यांच्या कार्यालयात कंडोमची पाकिटे, मसाज मशीन, विशेष मेकअप रूम आणि मोठ्या प्रमाणात नोटांची बंडले सापडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

Who is Ananya Banerjee?

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esakal

नोकऱ्यांच्या नावाखाली फसवणूक?

कार्यालयातून मिळालेल्या एका डायरीत महानगरपालिकेत नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने पैसे घेतल्याचे उल्लेख असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.

Who is Ananya Banerjee?

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esakal

आरोप फेटाळले

अनन्या बॅनर्जी यांनी ८ जूनपासून त्या कार्यालयात गेल्याच नसल्याचे सांगितले. तसेच, काही साहित्य ईदनिमित्त वाटपासाठी असल्याचा दावा त्यांनी केला.

Who is Ananya Banerjee?

|

esakal

तपास सुरु

संपूर्ण प्रकरणी तपास सुरु करण्यात आला असल्याची माहिती कोलकाता पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

Who is Ananya Banerjee?

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esakal

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