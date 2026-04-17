कोण आहे अर्शदीप सिंगची गर्लफ्रेंड समरीन कौर?

सकाळ डिजिटल टीम

समरीन कौर

पंजाबी अभिनेत्री समरीन कौर कोण आहे? आणि ती खरंच क्रिकेटर अर्शदीप सिंगला डेट करत आहे का?

फोटो

अर्शदीप सिंग आणि समरीन कौर यांचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून दोघे हातात हात घालून दिसले.

चंदीगड एअरपोर्ट

चंदीगड एअरपोर्टवर दोघांना एकत्र पाहण्यात आलं, जिथे ते हसत-गप्पा मारताना दिसले.

डेटिंगच्या चर्चां

इतकंच नाही तर दोघे गुरुद्वारालाही एकत्र गेले होते, त्यामुळे डेटिंगच्या चर्चांना आणखी उधाण आलं.

अभिनेत्री

समरीन कौर ही जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेली २६ वर्षांची अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे.

फेमिना मिस इंडिया

ती फेमिना मिस इंडिया मध्ये स्टेट फायनलिस्ट राहिली असून अनेक म्युझिक व्हिडिओ आणि वेब कंटेंटमध्ये झळकली आहे.

चित्रपट

समरीनने ‘83’ आणि ‘Nail Polish’ सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं असून तिची लोकप्रियता वाढत आहे.

नात

मात्र या नात्यावर दोघांनीही अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसून सध्या हे फक्त सोशल मीडियावरील चर्चा आहेत.

