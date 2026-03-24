कोण आहे अशोक खरात? ८वी पास, घरातून पैसे घेऊन पळाला; २००३ला आमदाराने वाचवलं नसतं तर...

सूरज यादव

कॅप्टन खरात

भोंदूबाबा अशोक खरात स्वत:ला कॅप्टन असल्याचं सांगत होता. अंकशास्त्राचा अभ्यासक असल्याचा दावा करायचा. आता त्याने अनेक महिलांवर अत्याचार केल्याचं उघड झालंय.

बडे मासे

खरातच्या षडयंत्रात राजकारणी, मंत्री, महिला आणि अधिकारी गोवले गेल्याची चर्चा आहे. त्याच्याच सहकाऱ्यानं त्याचं बिंग फोडलंय.

आठवी पास

अशोक खरात हा मूळचा नाशिक जिल्ह्यातल्या कहांडळवाडी गावचा. त्याचं शिक्षण फक्त आठवीपर्यंत झालं आहे.

वडिलांनाच फसवलं

अशोक खरातला त्याच्या वडिलांनी घरावर पत्रे आणायला पाठवलं होतं. तेव्हा दिलेले ४ हजार रुपये घेऊन तो पळून गेला होता.

खलाशी

घरातून पळाल्यानंतर तो पुन्हा चार वर्षांनी घरी आला. त्या काळात तो जहाजांवर खलाशी म्हणून काम करत होता.

ज्योतिषी

१९९२मध्ये नाशिकला आलेल्या खरातने २००४मध्ये कॅनडा कॉर्नरवर ओकस प्रॉपर्टी फलक लावून ज्योतिषाचे काम सुरू केले.

भूलथापा

खरात पाच रुपयांच्या वस्तू आणायचा आणि जादूटोणा, वशिकरणाच्या माध्यमातून त्या हजाराच्या पटीत विकायचा. लोकही त्याच्या भूलथापांना बळी पडले.

२५ वर्षांपासून गोरखधंदे

गेल्या २५ वर्षांपासून खरातचे हे गोरखधंदे सुरू होते. २००३ मध्ये एका पोलीस अधिकारी तयारी अकादमीत त्याच्या जाळ्यात दोन तरुणी आणि एक तरुण अडकला होता.

आमदाराने वाचवलं

तरुण तरुणीला फसवणूक झाल्याचं समजताच २००३मध्ये खरातविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल झाली होती. तेव्हा सिन्नरच्या एका आमदारानं खरातला वाचवलं नसतं तर तो संपला असता.

भविष्य सांगायला अशोक खरात किती पैसे घ्यायचा?

