11 किमीचा सायकल प्रवास ते मुंबई इंडियन्सचा हिरो कोण आहे अश्वनी कुमार

प्रॅक्टिससाठी ३० रुपये उधार घेणारा मुलगा आज आयपीएलमध्ये स्टार बनलाय, ही गोष्ट ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल.
११ किलोमीटर सायकल चालवत प्रॅक्टिसला जाणारा हा मुलगा म्हणजे मुंबई इंडियन्सचा नवा हिरो अश्वनी कुमार.
आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सने गुजरातला हरवलं, आणि या विजयात तिलक वर्माच्या शतकासोबत अश्वनीचाही मोठा वाटा होता.
२४ वर्षांच्या अश्वनी कुमारने ४ ओव्हर्समध्ये फक्त २४ रन देत ४ विकेट्स घेत सगळ्यांना थक्क केलं.
त्याने शुभमन गिल, राशिद खान, शाहरुख खान आणि राहुल तेवतिया यांसारख्या दिग्गजांना बाद केलं.
पंजाबच्या छोट्या गावातून आलेल्या अश्वनीने १२ वी नंतर शिक्षण सोडून क्रिकेटसाठी पूर्ण वेळ दिला.
पैसे नसताना ३० रुपये उधार घेऊन आणि ११ किमी सायकल चालवत त्याने आपलं स्वप्न जिवंत ठेवलं.
आज त्याच मेहनतीचं फळ मिळालं असून अश्वनी कुमार आयपीएलमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे.
