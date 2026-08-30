छत्रपती संभाजीनगर ते साऊथ इंडस्ट्री; ‘लेनिन’ची भारती आहे तरी कोण?

Sandip Kapde

ओळख

भाग्यश्री बोरसे ही छत्रपती संभाजीनगरची लेक असून, तिने साऊथ चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

Who Is Bhagyashree Borse?

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चर्चा

सध्या तिचा ‘लेनिन’ हा चित्रपट चर्चेत असून, या सिनेमात ती मुख्य अभिनेत्रीच्या भूमिकेत आहे.

Who Is Bhagyashree Borse?

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भूमिका

‘लेनिन’ चित्रपटात भाग्यश्रीने ‘भारती’ ही महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे.

Who Is Bhagyashree Borse?

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अभिनय

तिच्या अभिनयाचे आणि भावभावना व्यक्त करण्याच्या शैलीचे प्रेक्षकांकडून कौतुक होत आहे.

Who Is Bhagyashree Borse?

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सहकलाकार

या चित्रपटात भाग्यश्रीसोबत साऊथचा प्रसिद्ध अभिनेता अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिकेत आहे.

Who Is Bhagyashree Borse?

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कथानक

‘लेनिन’ हा ग्रामीण पार्श्वभूमीवर आधारित अॅक्शन-रोमान्स ड्रामा असून, त्याची कथा महाभारत आणि कौटुंबिक वादांपासून प्रेरित आहे.

Who Is Bhagyashree Borse?

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जन्म

भाग्यश्री बोरसेचा जन्म ६ मे १९९९ रोजी झाला असून, तिचे बालपण आणि शिक्षण वेगवेगळ्या ठिकाणी झाले.

Who Is Bhagyashree Borse?

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शिक्षण

तिने नायजेरियातील लागोस येथे काही वर्षे शालेय शिक्षण घेतल्यानंतर मुंबईतून बिझनेस मॅनेजमेंटची पदवी घेतली.

Who Is Bhagyashree Borse?

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मॉडेलिंग

कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असतानाच तिने मॉडेलिंगला सुरुवात केली आणि त्यानंतर अभिनय क्षेत्राकडे वळली.

Who Is Bhagyashree Borse?

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पदार्पण

२०२३ मध्ये ‘यारियां २’ या हिंदी चित्रपटातून कॅमिओ भूमिकेद्वारे तिने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले.

Who Is Bhagyashree Borse?

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यश

‘मिस्टर बच्चन’मधून तेलुगू चित्रपटसृष्टीत मुख्य अभिनेत्री म्हणून पदार्पण केल्यानंतर तिला SIIMA सर्वोत्कृष्ट महिला पदार्पणाचा पुरस्कार मिळाला.

Who Is Bhagyashree Borse?

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