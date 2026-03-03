400 पुरुषांसोबत सेक्सचा विक्रम पण Bonnie Blue च्या बाळाचे वडील कोण?

Sandip Kapde

कारण –

काही दिवस आजारी वाटल्याने आणि तीव्र मायग्रेन झाल्यानंतर तिने गर्भधारणा चाचणी केली.

who is Bonnie Blue

|

esakal

निकाल –

केलेली प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर ही बाब सार्वजनिक झाली.

who is Bonnie Blue

|

esakal

ओळख –

बोनी ब्लूचे खरे नाव टिया बिलिंगर असून ती ब्रिटनमधील अडल्ट कंटेंट क्रिएटर आहे.

who is Bonnie Blue

|

esakal

चॅलेंज –

काही आठवड्यांपूर्वीच तिने ४०० पुरुषांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याचे चॅलेंज पूर्ण केले होते.

who is Bonnie Blue

|

esakal

चर्चा –

या घोषणेनंतर तिच्या गरोदरपणाची बातमी सोशल मीडियावर वेगाने पसरली.

who is Bonnie Blue

|

esakal

प्रश्न –

इतक्या मोठ्या संख्येने जोडीदार असल्याने बाळाचे वडील कोण, हा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे.

who is Bonnie Blue

|

esakal

पोस्ट –

बोनीने सोशल मीडियावर प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह असल्याचा फोटो शेअर केला.

दावा –

तिने एका व्यक्तीला पाठवलेल्या मेसेजचा स्क्रीनशॉट शेअर करून तोच बाळाचा पिता असल्याचा दावा केला.

मेसेज –

त्या व्यक्तीला तिने “मला आई व्हायला आवडेल” असा भावनिक संदेश पाठवला होता.

नकार –

संबंधित व्यक्तीने मात्र या प्रकरणाशी माझा काही संबंध नाही असे स्पष्ट उत्तर दिले.

वाद –

ब्रिटनमधील काही माध्यमांच्या माहितीनुसार वाद टाळण्यासाठी त्या कथित पित्याने देशही सोडल्याची चर्चा आहे.

मृत्यूपूर्वी रूग्ण काय बोलतात? ICU मधील नर्सने केला खुलासा

ICU Nurse Reveals What Patients Say Before Death

|

esakal

येथे क्लिक करा