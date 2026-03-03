400 पुरुषांसोबत सेक्सचा विक्रम पण Bonnie Blue च्या बाळाचे वडील कोण?

Sandip Kapde
काही दिवस आजारी वाटल्याने आणि तीव्र मायग्रेन झाल्यानंतर तिने गर्भधारणा चाचणी केली.
केलेली प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर ही बाब सार्वजनिक झाली.
बोनी ब्लूचे खरे नाव टिया बिलिंगर असून ती ब्रिटनमधील अडल्ट कंटेंट क्रिएटर आहे.
काही आठवड्यांपूर्वीच तिने ४०० पुरुषांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याचे चॅलेंज पूर्ण केले होते.
या घोषणेनंतर तिच्या गरोदरपणाची बातमी सोशल मीडियावर वेगाने पसरली.
इतक्या मोठ्या संख्येने जोडीदार असल्याने बाळाचे वडील कोण, हा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे.
बोनीने सोशल मीडियावर प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह असल्याचा फोटो शेअर केला.
तिने एका व्यक्तीला पाठवलेल्या मेसेजचा स्क्रीनशॉट शेअर करून तोच बाळाचा पिता असल्याचा दावा केला.
त्या व्यक्तीला तिने “मला आई व्हायला आवडेल” असा भावनिक संदेश पाठवला होता.
संबंधित व्यक्तीने मात्र या प्रकरणाशी माझा काही संबंध नाही असे स्पष्ट उत्तर दिले.
ब्रिटनमधील काही माध्यमांच्या माहितीनुसार वाद टाळण्यासाठी त्या कथित पित्याने देशही सोडल्याची चर्चा आहे.
