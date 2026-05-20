कोण आहे हेली लेंग? PM मोदींना प्रश्न विचारल्यानंतर ट्रोल, FB-Insta सस्पेंड

सूरज यादव

नॉर्वे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या युरोप दौऱ्यात प्रश्न विचारल्यानं चर्चेत आलेल्या नॉर्वेच्या महिला पत्रकाराचे फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करण्यात आलंय.

helle lyng

|

Esakal

PM मोदींना प्रश्न

ओस्लोमध्ये पंतप्रधान मोदी प्रेस ब्रिफिंगनंतर जात असताना हेली लेंग हिने प्रश्न विचारला होता. त्याला भारताच्या परराष्ट्र खात्याकडून उत्तरही देण्यात आलंय.

helle lyng

|

Esakal

हेली लेंग

प्रेस फ्रीडम आणि मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावरून हेली लेंग हिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट सवाल केला होता.

helle lyng

|

Esakal

ट्रोल

हेली लेंगला यानंतर सोशल मीडियावर ट्रोलही केलं जात आहे. चार वर्षे ती सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह नव्हती यावरही शंका उपस्थित होतेय.

helle lyng

|

Esakal

पत्रकार

हेली लेंग ही डागसाविसेन वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणून काम करते. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून ती या क्षेत्रात कार्यरत आहे.

helle lyng

|

Esakal

हेलीची प्रतिक्रिया

हेली लेंग हिने ट्विटरवर पोस्ट करत म्हटलं की, पत्रकार स्वातंत्र्यासाठी ही लहानशी किंमत मोजावी लागली. पण असा अनुभव कधीच आला नाही.

helle lyng

|

Esakal

FB-इन्स्टा बंद

माझं फेसबुक, इन्स्टाग्राम बंद झालंय. मला आशा आहे की मेटाकडून लवकर अकाउंट सुरू केली जातील अशी पोस्ट तिने ट्विटरला केलीय.

helle lyng

|

Esakal

प्रेस फ्रीडम रँकिंग

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रँकिंगचा उल्लेख करत हेले लेंगनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारला होता.

helle lyng

|

Esakal

लाहोरच्या इस्लामपुरा बनलं कृष्णानगर, शहरातील ९ वास्तूंना मिळणार फाळणीआधीची जुनी ओळख

Lahor

|

Esakal

इथं क्लिक करा