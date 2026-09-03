कोण आहेत IAS आरसी मीणा? मुलगा, सून, जावई IAS, तर मुलगी IPS; चौघे एकाच केडरमध्ये

सूरज यादव

आयएएस मीणा

गुजरात कॅडरचे १९९२च्या आयएएस अधिकारी आरसी मीणा हे गुजरातमध्ये कार्यरत आहेत. आता त्यांच्या मुलीनंतर मुलालासुद्धा गुजरात कॅडर मिळालं आहे.

IAS RC Meena Family

|

Esakal

पाच अधिकारी

मीणा यांच्या कुटुंबातील चौघे जण सध्या गुजरात कॅडरमध्ये आहेत. तर कुटुंबातले पाच जण आयएएस, आय़पीएस आहेत.

IAS RC Meena Family

|

Esakal

मुलगा आयएएस

आरसी मीणा मार्च २०२९मध्ये प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त होणार आहेत. त्यांचा मुलगा हर्षिल २०२१ मध्ये वयाच्या २४ व्या वर्षी आयएएस बनला.

IAS RC Meena Family

|

Esakal

गुजरात केडर

हर्षिल मीणा यांना केरळ कॅडर मिळाले होते. पण आयएएस अधिकारी धारणी एम यांच्याशी लग्नानंतर त्यांना गुजरात कॅडर देण्यात आलेय.

IAS RC Meena Family

|

Esakal

जावई IAS

आरसी मीणा यांची मुलगी मानसी ही आयपीएस आहे. तर जावईसुद्धा २०१९च्या बॅचचा आयएएस आहे. तर सून २०२४च्या बॅचची आयएएस आहे.

IAS RC Meena Family

|

Esakal

मुलगी आयपीएस

आरसी मीणा यांची मुलगी २०२३च्या गुजरात कॅडरची आयपीएस आहे. त्यांनी देशात ७३८ वी रँक मिळवली होती.

IAS RC Meena Family

|

Esakal

जावई दिल्लीत

मानसी यांचं लग्न दिलखुश मीणा यांच्याशी झालंय. ते २०१९च्या बॅचचे आयएएस असून सध्या दिल्लीत उपायुक्त म्हणून कार्यरत आहेत.

IAS RC Meena Family

|

Esakal

मुलगा, सून IAS

आरसी मीणा यांचा मुलगा हर्षिल यालाही लग्नानंतर गुजरात कॅडर मंजूर झाले आहे. त्यांची पत्नी धारणी एम मीणा या गुजरात कॅडरच्या आयएएस आहेत.

IAS RC Meena Family

|

Esakal

कोण आहेत IAS आशिमा मित्तल? जरांगेंसोबत चर्चा करणाऱ्या शिष्टमंडळातील अधिकारी

IAS Ashima Mittal

|

Esakal

इथं क्लिक करा