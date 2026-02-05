कोण आहेत ईशान थरूर ? सिंगापूरमध्ये जन्म अन् अमेरिकेत करियर, पण भारतात होतेय चर्चा

Yashwant Kshirsagar

शशी थरूर

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचा मुलगा ईशान थरूर यांना द वॉशिंग्टन पोस्ट या प्रसिद्ध वर्तमानपत्राने नोकरीवरुन काढले आहे. यानंतर चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

Who Is Ishaan Tharoor





नोकर कपातीचा फटका

वॉशिंग्टन पोस्टमधील नोकर कपातीमुळे त्यांच्यासह अनेक पत्रकारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. मात्र ईशान थरूर यांच्या नावाची चर्चा रंगली आहे, त्यांच्याविषयी जाणून घेऊया.

Who Is Ishaan Tharoor





अमेरिकेत स्थायिक

ईशान अमेरिकेत स्थायिक असलेले एक पत्रकार आहेत, ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता आणि जागतिक घडामोडींवरील भाष्य क्षेत्रात आपली कारकीर्द घडवली आहे.

Who Is Ishaan Tharoor





स्तंभलेखक

ईशान थरूर 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'मधील जागतिक घडामोडींवरील स्तंभलेखक म्हणून सर्वाधिक ओळखले जातात, जिथे त्यांनी २०१७ मध्ये 'वर्ल्डव्ह्यू' हा लोकप्रिय स्तंभ सुरू केला.

Who Is Ishaan Tharoor





सिंगापूरमध्ये जन्म

वडिलांच्या राजनैतिक नियुक्तीदरम्यान १९८४ मध्ये सिंगापूरमध्ये जन्मलेल्या ईशान थरूर यांना कनिष्क थरूर नावाचा एक जुळा भाऊ आहे, जो स्वतः एक लेखक आहे.

Who Is Ishaan Tharoor





शिक्षण

थरूर यांनी २००६ मध्ये येल विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले, जिथे त्यांनी इतिहास विषयात विशेषतः वांशिकता, वंश आणि स्थलांतर यावर लक्ष केंद्रित केले होते.

Who Is Ishaan Tharoor





करियरला सुरूवात

त्यांनी २००६ मध्ये 'टाइम' मासिकात आपल्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली.

Who Is Ishaan Tharoor





वरिष्ठ संपादक

नंतर ते न्यूयॉर्क शहर विभागाचे वरिष्ठ संपादक पदापर्यंत पोहोचले. २०१४ मध्ये त्यांनी ते टाईम सोडून वॉशिंग्टन डी.सी. येथील 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'मध्ये प्रवेश केला.

Who Is Ishaan Tharoor





शैक्षणिक क्षेत्रातही सक्रिय

पत्रकारितेव्यतिरिक्त थरूर शैक्षणिक क्षेत्रातही सक्रिय आहेत. त्यांनी २०१८ ते २०२० दरम्यान जॉर्जटाउन विद्यापीठात सहायक प्रशिक्षक म्हणून काम केले.

Who Is Ishaan Tharoor





अध्यापनाचे कार्य

या विद्यापीठात त्यांनी स्कूल ऑफ फॉरेन सर्व्हिसमध्ये 'डिजिटल युगातील जागतिक घडामोडी' नावाचा अभ्यासक्रम शिकवला.

Who Is Ishaan Tharoor





