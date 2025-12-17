कोण आहे एपस्टिन? नेते अन् उद्योजकांना मुली पुरवल्याचे आरोप, ट्रम्प ते बिल गेट्स यांचीही नावे

सूरज यादव
अमेरिकन उद्योजक जेफ्री एपस्टिन याच्याशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे १९ डिसेंबर रोजी सार्वजनिक केली जाणार आहेत. यात जगभरातील बड्या नेत्यांसह उद्योजकांची नावं समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जेफ्री एपस्टिनच्या नेटवर्कमध्ये अल्पवयीन मुलींचं लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप आहे. यामुळे एपस्टिनशी संबंधित सर्वांनीच एपस्टिन फाइलचा याचा धसका घेतला आहे.
एपस्टिन फाइलमधील १९ फोटो १२ डिसेंबरला जारी करण्यात आले होते. त्यात ट्रम्प यांचेही ३ फोटो आहेत. याशिवाय माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, अब्जाधीश बिल गेट्स यांचेही फोटो जाहीर करण्यात आले होते.
ट्रम्प आणि एपस्टिन यांची ओळख एका पार्टीत झाली होती. २००२ ला ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की आम्ही एकमेकांना १५ वर्षांपासून ओळखतो. दोघांना कमी वयाच्या मुली आवडतात.
ट्रम्प आणि एपस्टिन यांच्यात फ्लोरिडातील पाम बीचवरील हाउस ऑफ फ्रेंडशिपवरून वाद झाले. २००४ मध्ये याच वादातून त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला तो कायम आहे.
जेफ्री एपस्टिनचा जन्म न्यूयॉर्कमध्ये १९५३ मध्ये झाला. तो व्यवसायाने इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर होता. त्याच्यावर अल्पवयीन मुलींचं लैंगिक शोषण आणि सेक्स ट्रॅफिकिंगचे आरोप होते.
एपस्टिनच्या हायप्रोफाइल पार्ट्यांमध्ये स्टीफन हॉकिंग, ट्रम्प, मायकल जॅक्सन, बिल क्लिंटन यांच्यासारखे दिग्गज लोकही सहभागी व्हायचे. या पार्ट्यात लहान मुलींना आणलं जायचं.
पार्टीत मुलींना आणण्यासाठी खास विमान असायचं. एपस्टिनला २००८मध्ये पहिल्यांदा लैंगिक शोषण प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं. त्याला १३ महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
२००९ मध्ये अल्पवयीन मुलींच्या सेक्स ट्रॅफिकिंग प्रकरणी एपस्टिनला अटक केली होती. सुटकेनंतर २०१९ ला पुन्हा अटक करून तुरुंगात टाकल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता.
