Who is Justice Suryakant : भारताचे नवीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, आहेत तरी कोण?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपेल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी पदभार घेतील.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला.
२४ मे २०१९ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले होते.
कलम ३७० रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लिंग समानता यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांसह खंडपीठासह दोन दशकांचा अनुभव
१९६७ च्या अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निकालाला रद्दबातल ठरवणाऱ्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे होते.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनीच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाची शिफारस केली होती.
