Who is Justice Suryakant : भारताचे नवीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, आहेत तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती -

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे.

पदभार कधी घेणार? -

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपेल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी पदभार घेतील.

कितवे सरन्यायाधीश असणार? -

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे.

मूळचे कुठले? -

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला.

न्यायमूर्ती कधी झाले? -

२४ मे २०१९ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले होते.

दोन दशकांचा अनुभव -

कलम ३७० रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लिंग समानता यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांसह  खंडपीठासह दोन दशकांचा अनुभव

अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ निकाल रद्द -

१९६७ च्या अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निकालाला रद्दबातल ठरवणाऱ्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे होते.

सरन्यायाधीश गवईंकडून शिफारस -

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनीच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

