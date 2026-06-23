BA पास कुणाल शहा व्हॉटसअपचा ग्लोबल हेड, मुंबईतल्या गुजराती कुटुंबात जन्म; नेटवर्थ १५ हजार कोटी

सकाळ डिजिटल टीम

कुणाल शहा

फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची पॅरेंट कंपनी असलेल्या मेटाने क्रेड अॅपचे संस्थापक कुणाल शहा यांना व्हॉटसअपचा नवा ग्लोबल हेड बनवलंय.

Kunal Shah

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भारतीय सीईओ

विल कॅथकार्ट यांच्या जागी कुणाल शहा यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. मेटाने पहिल्यांदाच एका भारतीयाला व्हॉटअसपचं सीईओ बनवलंय.

Kunal Shah

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Esakal

मुंबई

गुजराती कुटुंबातील कुणाल शहा हे मुंबईत लहानाचे मोठे झाले. त्यांचे वडील फार्मास्युटिकल्सचा व्यवसाय करतात.

Kunal Shah

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बीए

व्हॉटसअपचा ग्लोबल हेड बनललेले कुणाल यांच्याकडेे एमटेक किंवा एमबीएचं शिक्षण नाही. त्यांनी मुंबईत तत्वज्ञानातून पदवीचं शिक्षण घेतलंय.

Kunal Shah

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एमबीए

एमबीएसाठी कुणाल यांनी प्रवेश घेतला होता. पण त्यांनी एमबीएचं शिक्षण पूर्ण केलं नाही.

Kunal Shah

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Esakal

फ्री चार्ज

कुणाल यांनी २०१० मध्ये डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म फ्री चार्ज सुरू केली होती. स्नॅपडीलसोबत त्यांनी ४५० मिलियनचं डील केलं होतं.

Kunal Shah

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Esakal

स्टार्टअप

२०१६ पासून कुणाल शहा यांनी भारतासह दक्षिण पूर्व आशियात अनेक स्टार्टअपमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे.

Kunal Shah

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गुंतवणूक

Go-Jek, अनअकॅडमी, स्पिनी, जुगनू, रोजगार पे, टीव्हीएफ, रुपीक आणि मोबाईल प्रीमियर लीगमध्येही गुंतवणूक केलीय.

Kunal Shah

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Esakal

नेटवर्थ

कुणाल शहा यांची नेटवर्थ १५ हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातंय. २०२६च्या काही बातम्यांमध्ये याबाबत माहिती देण्यात आलीय.

Kunal Shah

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Esakal

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