२०१९ला अधिकारी बनली, भ्रष्टाचाराचा आरोप; छाप्यात सापडली ९० लाखांची रोकड, कोण आहे नुपुर बोरा?

सूरज यादव
आसाममध्ये प्रशासकीय अधिकारी असणाऱ्या नुपुर बोरा हिला जमीन घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलीय. तिच्या निवासस्थानी छाप्यात कोट्यवधींची रोकड आणि दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.
नुपुर बोरा बारपेटा जिल्ह्यात तैनात असताना तिने हिंदुंच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे मुस्लिमांना दिल्याचा आरोप आहे.
मुख्यमंत्र्याच्या विशेष टीमने नुपुरच्या निवासस्थानी छापा टाकला. या छाप्यात ९० लाख रुपये रोकड तर १ कोटींचं सोनं आढळून आलं.
२०१९ मध्ये नुपुर बोरा आसाम नागरी सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन अधिकारी बनली होती. अवघ्या ६ वर्षात तिनं बेनामी संपत्ती जमवल्यानं तिच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतायत.
नुपुर बोराची कार्बी आंगलोंग इथं सहाय्यक आयुक्त पदी नियुक्ती झाली होती. मार्च २०१९ ते जून २०२३ पर्यंत ती तिथे कार्यरत होती.
२०२३ मध्ये नुपुरची बारपेटा इथं मंडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर कामरूप इथं बदलण्या करण्यात आली.
बारपेटा इथं कार्यरत असताना बेकायदेशीरपणे जमिनींचे हस्तांतरण केल्याचा आरोप नुपुर बोरावर आहे. धार्मिक ट्रस्टच्या या जमिनी होत्या.
मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा यांनी विशेष टीम स्तापन केली असून नुपुरची चौकशी केली जात आहे. सध्या ती पोलीस कोठडीत आहे.
