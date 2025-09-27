पाकिस्तानला सुनावणाऱ्या IFS पेटल गहलोत कोण? मुंबई-दिल्लीत शिक्षण, UPSCत ९६वी रँक

सूरज यादव
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रात भारताला शत्रू म्हटल्यानंतर युएनमधील भारतीय आयएफएस अधिकारी पेटल गेहलोत यांनी सडेतोड उत्तर दिलंय.
पेटल गेहलोत भारतीय परराष्ट्र सेवेत कार्यरत असून सध्या त्या संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या स्थायी मिशनच्या फर्स्ट सेक्रेटरी आहेत.
पाकिस्तान त्यांच्याच घरात दहशतवादाला खतपाणी घालतं आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताकडे बोट करतात अशा शब्दात पेटल गहलोत यांनी पाकिस्तानला सुनावलं.
पेटल गेहलोत यांचं पदवीचं शिक्षण मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये झालंय. त्यांनी राज्यशास्त्रातून पदवी पूर्ण केलीय.
दिल्लीत लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये त्यांनी पदव्युत्तर पदवीही राज्यशास्त्रातच घेतली. यामुळे त्यांचा राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांचा सखोल अभ्यास झाला.
२०१५ मध्ये पेटल या भारतीय परराष्ट्र सेवेत रुजू झाल्या. त्यांनी २०१४च्या युपीएससी परीक्षेत ९६ वी रँक मिळवली होती.
सुरुवातीला पेटल या परराष्ट्र मंत्रालयात अंडर सेक्रेटरी म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांनी पॅरिस, सॅन फ्रॅन्सिस्कोमध्येही काम केलंय.
आपल्या कामातून वेळ काढून त्यांनी छंदही जोपासले आहेत. गिटार वादन, गीत गायन यांचीही त्यांना आवड आहे. अलिकडेच त्यांचे रील्स व्हायरल झाले होते.
