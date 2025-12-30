प्रियांका गांधींची सून Aviva Baig कोण, कुठे शिकली? काय आहे व्यवसाय?

Sandip Kapde
काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वड्रा आणि उद्योगपती रॉबर्ट वड्रा यांचा मुलगा रेहान वड्रा सध्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे.
सूत्रांनुसार रेहान वड्राने त्याची जुनी मैत्रीण आणि प्रेयसी अवीवा बेगशी अलीकडेच साखरपुडा केला आहे.
रेहान आणि अवीवा हे जवळपास सात वर्षांपासून एकमेकांच्या संपर्कात असून ते डेटिंग करत होते.
अलीकडेच रेहानने अवीवाला लग्नासाठी प्रपोज केले आणि तिने आनंदाने होकार दिला.
अवीवा बेग ही दिल्लीस्थित छायाचित्रकार आणि निर्मात्या म्हणून ओळखली जाते.
फोटोग्राफी आणि सर्जनशील क्षेत्रात अवीवाने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
अवीवाने दिल्लीमध्ये ‘अटेलियर ११’ या फोटोग्राफिक स्टुडिओ आणि प्रॉडक्शन हाऊसची सह-स्थापना केली आहे.
अटेलियर ११ हे अनेक नामांकित ब्रँड्स आणि क्लायंट्ससोबत व्यावसायिक काम करते.
अवीवा बेगने दिल्लीतील बाराखंबा रोडवरील प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतले.
तिने ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमधून पत्रकारिता आणि संप्रेषण विषयात पदवी मिळवली आहे.
अभ्यासासोबतच अवीवाने खेळांमध्येही सक्रिय सहभाग घेतला होता.
ती एकेकाळी राष्ट्रीय स्तरावरील फुटबॉल खेळाडू होती, ज्यातून तिची शिस्त आणि मेहनत दिसून येते.
